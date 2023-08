Sanremo: cane abbandonato in mezzo ai rifiuti e ai topi in campagna, due denunce della Municipale

Due sanremesi sono stati denunciati per maltrattamento e abbandono di animali. Il caso è stato scoperto, nei giorni scorsi, dalla Polizia Municipale di Sanremo.

In base ad un esposto inviato in Comune, infatti, gli agenti sono intervenuti insieme al personale del servizio veterinario dell’Asl 1 Imperiese, in un terreno che si trova nell’immediato entroterra della città dei fiori. Nell’esposto era infatti stato segnalato un cane che era abbandonato e in pessime condizioni di salute.

Arrivati nella zona, gli agenti e gli operatori di Asl 1 si sono trovati di fronte ad una scena raccapricciante. L’area dove viveva il cane, tra l’altro molto anziano, era stracolma di rifiuti ed infestata dai topi. Tra l’altro, nel corso del sopralluogo, gli agenti hanno anche trovato la carcassa di un altro cane (probabilmente morto di stenti) che era stata gettata nel torrente sottostante al terreno.

Dopo le verifiche e gli accertamenti di rito, gli agenti hanno denunciato due persone, che risultano intestatarie del terreno e quindi responsabili per il cane. La bestiola è stata subito affidata ai veterinari dell’Asl, che la stanno curando e rimettendo in sesto. Il cane è stato posto sequestro e non verrà ovviamente ridato ai due denunciati. Una volta in buone condizioni di salute sarà affidato al canile e, se qualcuno lo vorrà, potrà adottarlo.