Ospedaletti: Croce Rossa presa di mira, scassinata la cabina con la sedia per i diversamente abili (Foto)

Ennesimo attacco alla Croce Rossa Italiana. Dopo le scritte offensive e i danni alla sede di corso Imperatrice, questa volta è stata presa di mira la location dove quotidianamente i volontari offrono il servizio di assistenza alle persone diversamente abili sulla spiaggia di fronte al Comune di Ospedaletti.

E’ stata una brutta sorpresa, questa mattina, quella trovata dai volontari del comitato sanremese della Cri, quando sono arrivati al gazebo. Nella notte, infatti, un gruppo di vandali ha divelto la porta della cabina dove viene custodita l’apposita sedia (fortunatamente non vandalizzata) utilizzata per accompagnare in acqua le persone che chiedono aiuto.

Nello spaccare tutto probabilmente si sono anche feriti, visto che sono state rinvenute tracce di sangue sia sulla porta che tutto intorno allo spazio riservato. Non c’è pace, quindi, per il comitato di Croce Rossa Italiana Sanremo: nel giro di meno di un anno sono stati presi di mira per ben tre volte gli sportelli sociali dove vengono accolte le persone bisognose.

Ma ad Ospedaletti questo non era mai accaduto e prendere di mira proprio il luogo dove vengono supportate le persone diversamente abili è sicuramente un gesto indegno, vergognoso. Il presidente Ettore Guazzoni è in stretto contatto con il sindaco Daniele Cimiotti e con le forze dell’ordine sopraggiunte immediatamente dopo l’allarme dato dai volontari di Croce rossa.

Proprio un paio di settimane fa la Croce Rossa aveva organizzato sulla spiaggia antistante il Comune una mattinata dedicata alla dimostrazione dei cani bagnino e delle unità ‘Opsa’, con una decina di bambini diversamente abili.