Santo Stefano al Mare: il comune ha acquistato l’area adiacente alle case popolari

Il Comune di Santo Stefano al Mare ha acquistato il terreno adiacente agli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica situati in via Stevi Superiore, per realizzare un nuovo parking gratuito, con una quarantina di posti.

“Un intervento atteso da tempo - afferma il vicesindaco di Santo Stefano al Mare Donato Piccirilli - per restituire ordine e pulizia alla zona. Inoltre, in quest’area attualmente le auto vengono posteggiate in divieto di sosta, creando seri problemi di sicurezza alla circolazione. Grazie al nuovo posteggio, le vetture potranno essere posizionate in modo coretto. E’ stato un iter lungo, ma siamo finalmente riusciti ad acquistare il terreno e stiamo realizzando il progetto in house. Ringrazio l’architetto Zampino che sta lavorando con impegno e professionalità e siamo fiduciosi di avviare il cantiere in tempi brevi. Il posteggio fa parte del programma di miglioramento del nostro borgo che abbiamo intrapreso all’inizio del nostro percorso amministrativo e che stiamo portando avanti: dalla manutenzione ordinaria, ai grandi progetti di rigenerazione urbana, come la riqualificazione dell’ex stazione ferroviaria”.