Sanremo: lavori per il Park in piazza Eroi, la ciclabile bis diventerà parcheggio a pagamento

La ciclabile bis di Sanremo diventerà un posteggio a pagamento. 90 posti auto, straordinari e provvisori, assicurano dalla Comune. Stamattina la giunta ha deliberato per la realizzazione di due aree parcheggio , la prima sarà il lungomare Trento-Trieste, l'altra la passeggiata Salvo D’Acquisto.

La ciclabile bis già oggi viene usata come posteggio sebbene non nasca con quella funzione. Sono molti i turisti e non che usano il tracciato per posteggiare l'auto, soprattutto alla sera, durante l'orario di aperitivo o cena, per poi lasciarcela tutta la notte, senza pagare. Questo cambierà con l'ultimo provvedimento della giunta matuziana.

La scelta di usare come posteggi a tutti gli effetti questi spazi nasce dalla necessità di ricavare i parcheggi eliminati con l'avvio dei lavori per il park interrato in piazza Eroi Sanremesi. Con questa mossa, si svincolano 150 posti auto in più.

La seconda area coinvolta, quella della passeggiata Salvo D’Acquisto, sarà utilizzabile una volta terminati i lavori in corso sulla conduttura del Roja da parte di Rivieracqua. Dal Comune spiegano che questi ulteriori 60 posti auto saranno attivati in occasione dei grandi eventi e o nei periodi dell’anno di maggiore afflusso turistico. In questo caso saranno lasciati gratuiti, con strisce bianche.

“Intervento temporaneo guardando ai prossimi due anni, durata dei lavori per il parking interrato in piazza Eroi. Con circa 150 posti auto aggiuntivi in pieno centro – spiega il sindaco Alberto Biancheri, che ha dato impulso all’operazione – vengono riassorbiti completamente i posti auto mancanti in piazza Eroi ed anche una parte in piazzale Carlo Dapporto, qualora nell’arco dei prossimi due anni vi siano giornate in cui lo stesso sia occupato in occasione di eventi o manifestazioni”.

“La predisposizione di queste due aree parcheggio transitorie permetterà di reintegrare integralmente i posti venuti meno in piazza Eroi, in attesa del completamento del parking interrato, a disposizione di residenti e turisti. Ma queste due aree di sosta, in centro, saranno anche di grande supporto a tutte le attività commerciali del centro e della marina, come ristoranti, bar e spiagge”, ha dichiarato l’assessore alla viabilità Massimo Donzella.