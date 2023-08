Cna Imperia con le piccole imprese del turismo: appello firmato dal sociologo Luca Aschei

L'associazione Cna Imperia, in rappresentanza delle imprese locali, ha espresso una presa di posizione decisa e inequivocabile in favore delle piccole imprese operanti nel settore del turismo. Il sociologo Luca Aschei, noto per il suo impegno nella difesa delle realtà locali e della qualità del servizio, ha sottoscritto un appello che mette in luce le sfide e le ingiustizie che spesso colpiscono questi operatori, sottolineando il loro valore per l'economia e la cultura italiana.

In un periodo in cui il settore del turismo ha subito impatti significativi a causa delle restrizioni legate alla pandemia, delle guerre nel mondo e delle fluttuazioni economiche, le piccole imprese sono state spesso costrette a trovare soluzioni creative per sopravvivere e offrire servizi di alta qualità ai visitatori. Tuttavia, è sorprendente osservare come alcune di queste aziende, che costituiscono il cuore pulsante dell'industria turistica italiana, siano prese di mira da controversie talvolta strumentali e superficiali.

Il sociologo Luca Aschei evidenzia il coraggio e l'impegno dei ristoratori, dei baristi, degli imprenditori del turismo e di tutti gli esercenti che si trovano a operare in un ambiente spesso complesso e mutevole. Lavorare nel settore del turismo significa spesso affrontare richieste sempre più stravaganti in lingue diverse e soddisfare le aspettative dei clienti con un sorriso, nonostante le sfide quotidiane. Questi professionisti svolgono un lavoro di valore che contribuisce alla promozione dell'immagine e del patrimonio culturale dell'Italia.

L'appello firma una netta contrapposizione contro le campagne mediatiche che focalizzano l'attenzione su questioni apparentemente marginali, come l'aumento di due euro per servizi extra. È fondamentale considerare l'equilibrio tra costi crescenti e la necessità di fornire un servizio di qualità, soprattutto quando grandi aziende in altri settori possono introdurre cambiamenti senza suscitare la stessa attenzione critica.

“La CNA Imperia - dichiara il direttore Luciano Vazzano - riafferma la sua solidarietà alle piccole imprese e agli esercenti, sottolineando l'importanza di valorizzare la loro dedizione e il loro impegno. L'aumento dei prezzi è spesso una risposta necessaria alle pressioni economiche e non dovrebbe essere utilizzato come pretesto per attaccare settori vitali come il turismo. La piccola impresa fa salti mortali per sopravvivere ed è facile attaccarla per avere facili consensi di chi non ne conosce a fondo le realtà”.

Inoltre, il sociologo Aschei mette in luce come le piccole imprese siano sempre state il tessuto connettivo dell'economia italiana, spesso in grado di sfornare eccellenze riconosciute a livello mondiale. Queste realtà, che rappresentano la varietà e l'autenticità dell'esperienza italiana, sono troppo spesso attaccate da una cultura mediatica che sembra privilegiare il sensazionalismo anziché la comprensione approfondita e sempre a favore dei grandi gruppi piuttosto che in difesa dei piccoli commercianti. Sembra sempre che si voglia mettere la società in una situazione di contrasto tra piccoli gruppi e piccole categorie, mentre i grandi gruppi possono fare ciò che vogliono. Aschei cita ad esempio la shrinkflation e cioè il camuffamento del prezzo abbassando il peso del prodotto venduto dalle grandi aziende facendo sembrare che non ci siano stati aumenti. Questo ci sembra un argomento importante che dovrebbe essere messo a conoscenza di tutti.

Le piccole aziende non hanno queste malizie e nemmeno la possibilità di farlo ed ecco che per due euro su richieste extra parte l’attacco mentre le grandi aziende fanno aumenti sconsiderati passando inosservate. Continua Vazzano: “L'appello sottolinea l'importanza di sostenere le piccole imprese, gli artigiani, i ristoratori e i baristi che contribuiscono alla ricchezza culturale e all'identità economica dell'Italia. La diversità delle esperienze offerte dal turismo italiano è un tesoro da preservare e l'associazione CNA Imperia invita tutta Italia a riflettere sull'impatto positivo che le piccole imprese hanno sull'economia e sulla comunità locale e su tutto il Paese e naturalmente sulla salute economica degli italiani e dell’Italia".

“La CNA Imperia è pronta a sostenere le aziende associate nell'implementazione di servizi di alta qualità e nell'affrontare le sfide in continua evoluzione del settore turistico e naturalmente commerciale e artigiano. Nel contesto di un'economia globale in rapida mutazione, è fondamentale difendere e valorizzare le piccole realtà italiane che costituiscono il cuore dell'esperienza turistica nel nostro meraviglioso e inimitabile territorio nazionale ammirato da tutto il mondo”.

La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa è un'associazione che rappresenta e tutela le imprese artigiane e le PMI sul territorio. La CNA Imperia offre servizi di consulenza, assistenza e rappresentanza per sostenere lo sviluppo delle imprese locali.