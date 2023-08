Lo Yogurt della provincia di Imperia è PurØ: ecco dove trovarlo

Nella provincia di Imperia, in località Armurasse a Pieve di Teco, la famiglia Ferrari produce PurØ, un delizioso yogurt artigianale. Questo yogurt è fatto con ingredienti freschi e genuini, senza l'aggiunta di conservanti o coloranti artificiali, offrendo così un prodotto sano e gustoso.

La filosofia dell'azienda agricola “Il Colle” della famiglia Ferrari, si basa sull'attenzione per il benessere degli animali e sulla produzione sostenibile, utilizzando pratiche agricole biologiche e rispettose dell'ambiente.

La famiglia Ferrari ha a cuore la qualità e la tradizione, utilizzando solo latte fresco proveniente dal proprio allevamento di vacche Jersey, una razza bovina di origine inglese nota e ricercata per il latte cremoso e per gli ottimi derivati. Selezionando accuratamente i migliori ingredienti per arricchire il gusto e la consistenza del loro yogurt e grazie a un processo di produzione attento e meticoloso, PurØ garantisce una cremosità unica e un sapore autentico che conquistano anche i palati più esigenti.

Per coloro che desiderano gustare questo delizioso yogurt, ci sono diverse opzioni disponibili per trovarlo.

PurØ è distribuito in diverse gastronomie e negozi specializzati in Liguria.

Ecco i punti vendita dove è possibile trovare lo yogurt PurØ:

IMPERIA

PAM – Via della Repubblica 28

PAM – Zona Prino

Conad – Via Argine Destro 307

Conad – Galleria Isnardi 5

Conad – Via Giuseppe Airenti 5

Alimentari Simona, Jarno e Nicol – Via Trento 63

Alimentari Bruno Lucia – Via Fanny Roncati Carli 39

Bar ristorante Spiaggia D’Oro – Banchina Medaglia d’Oro 18

Hasalliu Arjana – Via Felice Cascione 37

La Bottega delle Primizie – Via Trento 33

Sosta e gusta – Via dell’Ospedale 56

Piccolo Bar – Via XXV Aprile 1





DIANO MARINA (IM)

PAM – Viale Kennedy 107

Conad – Via Capocaccia 7





SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)

Conad – Via Vignasse 31

Agriotta – Via della Resistenza 22

NDG (Il Negozietto del Gelato) – Via della Repubblica 15/17





PIEVE DI TECO (IM)

I Sapori del Corso – Corso Mario Ponzoni 109

L’Albero delle Mele Blu – Corso Mario Ponzoni 139





TAGGIA (IM)

Conad Riviera Shopville – Via Privata Roggeri 56

Macellerie Ginatta Prco commerciale via del piano / Via A. Blengino 29





SANREMO (IM)

PAM – Via Pietro Agosti 107, Sanremo

Conad Permare – Corso Nazario Sauro 44, Sanremo





REZZO (IM)

Alimentari Molinari Ivana – Via Roma 17, Rezzo





GENOVA

La Formica – Via Tresibonda 16r, Genova

Per coloro che non possono recarsi fisicamente in uno di questi punti vendita, esiste anche la possibilità di acquistare PurØ online. L'azienda offre un servizio di vendita diretta tramite il proprio Sito web, in modo da poter ricevere il prodotto direttamente a casa propria, ovunque ci si trovi.

PurØ è l'emblema dello yogurt di alta qualità prodotto nella provincia di Imperia. Grazie alla sua cremosità unica e al suo sapore autentico, questo prodotto si distingue sul mercato, conquistando sempre più appassionati di yogurt artigianale e non c'è scusa per non gustare questa prelibatezza.