Sanremo: Randy Brecker, ‘The king of jazz’ il 9 agosto in concerto per la prima volta con la Sinfonica

Dopo il concerto sold out di Noa, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo si prepara ad esibirsi con un'altra star della musica internazionale, il leggendario trombettista e compositore statunitense Randy Brecker.

L’appuntamento è inserito nel programma della Sanremo Summer Symphony, la rassegna estiva della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. Il direttore artistico della Fondazione M° Giancarlo De Lorenzo racconta: “Lo scorso anno il M° Valter Sivilotti, grande arrangiatore, musicista e direttore con il quale spesso collaboriamo, mi ha parlato di ‘Songbook’, un programma dedicato ai grandi del Novecento - Duke Ellington, Cole Porter e George Gershwin - che stava preparando con Michele Corcella e di un tour che voleva organizzare in Italia con il leggendario Randy Brecker… L’invito ad esibirsi nella nostra rassegna estiva con la Sinfonica di Sanremo e la successiva conferma sono stati pressoché immediati. Ora non vediamo l’ora di offrire alla città e ai tanti turisti - italiani e stranieri - che hanno scelto la Liguria per le loro vacanze questo incredibile spettacolo”.

Il concerto sarà un omaggio alla grande musica americana reso ancora più magico dalla tromba di Randy Brecker, uno tra i jazzisti più importanti degli ultimi cinquant’anni vincitore di svariati Grammy Award. Fratello maggiore del compianto sassofonista jazz Michael Brecker, nella sua lunga carriera Randy Brecker si è esibito sui più importanti palcoscenici mondiali collaborando con artisti di alto profilo come Bruce Springsteen, Elton John, Aretha Franklin, Joe Cocker, Eric Clapton, Lou Reed, Frank Zappa, Ringo Starr e Liza Minnelli.

Dirigerà l’orchestra il M° Valter Sivilotti che ha curato gli arrangiamenti insieme a Michele Corcella, compositore e direttore d’orchestra celebre per aver scritto e arrangiato per tanti artisti legati al mondo della canzone d’autore: Silvio Rodriguez, Sergio Endrigo, Edoardo De Angelis, Tosca, Bruno Lauzi, Omara Portuondo, Ron ed Elisa. Sul palco anche il grande pianista friulano Glauco Venier che ha collaborato con alcuni dei più importanti esponenti del jazz mondiale.