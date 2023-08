Troppi incidenti sull'argine di Taggia: l'amministrazione Conio valuta chiusura e bypass

Sebbene si tratti di un rettilineo, quella strada sull'argine, a doppio senso e senza protezioni, è pericolosa. Questa via ha collezionato un discreto numero di incidenti. L'ultimo soltanto pochi mesi fa, il 5 maggio: un'auto è precipitata nel torrente Argentina. Un volo di alcuni metri con conseguenze serie per la famiglia a bordo, oltre ai danni riportati dal mezzo. Andando indietro negli anni si contano numerosi fatti di cronaca come questo e con modalità analoghe.



Da tempo l'amministrazione Conio guarda con interesse all'area in questione: in una visione più ampia la modifica alla viabilità prospettata oggi, si integrerebbe nel processo di sviluppo e messa in sicurezza delle strade iniziato con Regione Bruxiae (annunciato un anno fa - LINK). Del resto, come ribadito più volte dagli amministratori, gli argini non dovrebbero essere usati come strade ad alto scorrimento.