Sanremo: scooter travolge pedone sulle strisce, ferito un 40enne (foto)

Un uomo di circa 40 anni è stato investito questa mattina da uno scooter sulle strisce pedonali in corso Matuzia. Il mezzo a due ruote stava procedendo in direzione del centro quando, per cause da accertare, ha travolto il pedone che stava attraversando.

Sia il pedone, sia il guidatore dello scooter sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze della Croce Rossa e di Matuzia Emergenza. Le loro condizioni non sono particolarmente gravi.

I rilievi e la ricostruzione dell'incidente sono affidati agli agenti della Polizia Locale.