Taggia: per le famiglie quel parco giochi è pericoloso, dal Comune "Valuteremo la chiusura"

Un gruppo di genitori di Taggia chiede che il Comune prenda dei provvedimenti per la messa in sicurezza del parco giochi di via Lungo Argentina. Alcuni giorni fa, l'ultimo 'incidente', un bambino si è inciampato nella pavimentazione sollevata dalle radici degli alberi e ha picchiato con la testa nella panchina. Ha riportato un taglio, per fortuna senza gravi conseguenze.

"È l'ultimo episodio ma tanti altri ce ne sono stati. - ci raccontano alcuni genitori esausti, evidenziando il problema dell'area giochi tabiese - Purtroppo lo stato di degrado è sotto gli occhi di tutti. Il parco è pericoloso. Alcuni giochi sono stati danneggiati e altri sono solo ammalorati a causa dell'incuria nel tempo. Poi c'è la questione della pavimentazione antitrauma che in più punti è sollevata diventando di fatto il principale pericolo. Infine, la fontana dell'acqua che il Comune ha voluto chiudere, nonostante l'afa di questi giorni. In un momento in cui l'amministrazione comunale sta investendo in parchi pubblici e aree per i bambini ci chiediamo solo se sia possibile fare qualcosa anche per questo spazio molto utilizzato dalle famiglie".