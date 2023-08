Sanremo: su uno yacht di 50 metri in rada, pranzo a base di cucina mediterranea a cura dello chef Filippo Licata

A bordo di uno yacht di 50 metri in rada di fronte a Sanremo, oggi c'era lo chef Filippo Licata che è stato chiamato a cucinare per alcuni commensali arrivati dall'estero. Il noto chef, con la sua cucina mediterranea, ha già conquistato il palato di moltissimi personaggi di ogni parte del mondo poiché – ci confida - "la cucina italiana è da sempre molto richiesta".



Oggi ci rivela il suo segreto: “L'amore per la cucina è l'ingrediente che fa sempre la differenza – dice -. Bisogna considerare, come prima cosa, il prodotto, come elemento indispensabile, poi per arrivare ad un risultato ottimale, occorre sempre una grande disponibilità e prontezza. Francia, Spagna e Italia, sono le zone del mare Mediterraneo, dove chef Licata, a bordo della lussuosa imbarcazione di 50m, ha reso felice i suoi fortunati commensali.