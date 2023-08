Ventimiglia, il colonnello dell’Aeronautica Emanuele Spigolon riceve il premio ‘Eugenio Magnani’

È stato consegnato, ieri sera a Ventimiglia, al colonnello dell’Aeronautica Emanuele Spigolon il premio ‘Eugenio Magnani’, realizzato dall'artista Marco Pazzaglia, che raffigura due vele a rappresentare la spinta dell’uomo verso nuove sfide.

Istituito dalla Confesercenti provinciale, in collaborazione con la società Marina Development Corporation, il riconoscimento viene assegnato ogni anno ad un cittadino ventimigliese che si è particolarmente distinto nella sua professione a livello nazionale e internazionale. Nel 2022 la scelta cadde su Gianfranco Piras, manager affermato a livello italiano, mentre quest’anno è stato consegnato ad un altro ventimigliese doc: il colonnello dell’Aeronautica Emanuele Spigolon. Diplomato al liceo scientifico Aprosio, Emanuele Spigolon si è poi laureato in ‘Scienze Aeronautiche’ all’Università Federico II di Napoli. Ottenuto il brevetto di pilota militare presso la scuola internazionale di Sheppard AFB, in Texas, entrò nell’Aeronautica nel 1991. Pluridecorato con una lunga carriera al servizio del nostro Paese, ha infatti all’attivo oltre 2.700 ore di volo, oggi ricopre il compito di Addetto Aeronautico presso l’Ufficio militare dell’Ambasciata italiana di Washington.

“Esempio positivo e concreto, riferimento per molti giovani della città di Ventimiglia di quanto sia fondamentale, partendo innanzitutto da una buona base formativa, impegnandosi con grandi sacrifici quotidiani, poter raggiungere obiettivi importanti”. È la motivazione del riconoscimento a Emanuele Spigolon che è legato a Eugenio Magnani per le sue radici: la Marina San Giuseppe. In particolar modo sono legati dagli odori, dai sapori, dagli umori del quartiere marinaro chiuso in un fazzoletto di lembo tra la città medievale e il mare, oggi ridisegnato dal porto di Cala del Forte e Borgo del Forte, molto speciali e particolari che non si dimenticano più.

Il premio, commissionato da MDC, fornisce anche l’occasione di ricordare e celebrare una ricorrenza importante per il Paese Italia: i 100 anni dell’Aeronautica Militare. Un'iniziativa, perciò, per avvicinare l’Aeronautica Militare, la sua storia e i suoi valori, al territorio e al cittadino.

Durante la serata è stato ricordato Eugenio Magnani a cui è dedicato il premio. Iniziò a lavorare negli uffici di frontiera Enit a Ventimiglia nel 1973 fino al 1990. Si trasferì poi a Londra inizialmente come vicedirettore e in seguito come direttore per il Regno Unito e l'Irlanda. Nel 1997 viene richiamato a Roma dove ricoprì il ruolo di responsabile eventi e relazioni esterne. Dal 1998 al 2005 si trasferì a New York come direttore Nord America ala guida degli uffici di New York, Los Angeles, Chicago e Toronto in Canada. Dal 2005 al 2009 fu nominato direttore generale a Roma. Dal 2009 al 2011 fu alla guida della nuova "Missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia nel mondo" con il ministro del Turismo direttamente sotto il consiglio dei ministri. Dal 2012 al 2015 fu nuovamente nominato direttore Nord America. Dal 2003 al 2005 e dal 2013 al 2015 fu presidente del gruppo operativo della European Travel Commission. Inoltre dal 2003 al 2005 fu membro del Consiglio del Gei New York. Dal 2005 al 2009 fu membro del comitato esecutivo della European Travel Commission. Dal 2010 al 2011 fu membro del comitato per il rilancio del Marchio di qualità per i ristoranti italiani nel mondo con Union Camere sotto il ministro degli Affari Esteri. Dal 2010 al 2011 fu coordinatore del Comitato Ministeriale per il supporto e la promozione del Turismo Congressuale. Dal 2010 al 2011 fu anche membro della Commissione per la promozione della cultura italiana all'estero. Ha tenuto classi per Master di Marketing del Turismo in diversi atenei italiani tra i quali l'università di Genova, La Sapienza a Roma, Sd Bocconi a Milano e l'Iulm di Milano.

La cerimonia si è svolta al centro culturale polivalente ‘San Francesco’ di via Garibaldi, gremito per l'occasione, nel centro storico alla presenza di autorità civili e militari e cittadini.