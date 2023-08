Vallecrosia, Fazzari: "Serrati servizi di repressione e sanzioni per i 'furbetti dei rifiuti'" (Foto e video)

A Vallecrosia controlli serrati sul territorio e sanzioni contro i 'furbetti dei rifiuti'. Il Comune ha, perciò, scelto una linea dura verso coloro che non rispettano le regole. Lo annuncia l’assessore di Vallecrosia con delega alla Sicurezza, alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile, all'Ambiente e al Demanio Antonino Fazzari: "Vallecrosia, come tutti i comuni costieri del bacino ventimigliese, da anni subisce l’abbandono presso le isole ecologiche stradali di ingombranti e ogni tipologia di rifiuto anche speciale, altamente inquinante e tossico. Un fenomeno che di recente ha registrato un’inspiegabile impennata nonostante tutte le sanzioni rilevate, che già dal mese di giugno, per il solo comune di Vallecrosia, ha raddoppiato la stima ti raccolta annua di smaltimento prevista a capitolato, che si traduce in costi aggiuntivi a carico dei nostri contribuenti. Un’inciviltà ingiustificata, rilevato che abbiamo diverse discariche pubbliche a disposizione di tutti gli utenti del comprensorio e servizi di ritiro a domicilio gratuiti su appuntamento”.

Sono stati, inoltre, posizionati dei cartelli informativi, nelle varie isole ecologiche, per avvertire i cittadini che è vietato l'abbandono dei rifiuti e che l'ecoisola è un’area videosorvegliata dinamica. “Visto che, non possiamo alzare le sanzioni amministrative a nostro piacimento, stiamo valutando con i nostri legali fiducia, un nesso di causalità tra il comportamento illecito amministrativo e l’evento lesivo del danno economico a carico di tutta la comunità, ai sensi dell’art. 1223 c. c., per contestare, oltre alla sanzione, il risarcimento immediato e diretto dell’inadempimento verificatosi" - fa sapere Fazzari - “Nel frattempo, d’intesa con il comandante della polizia locale, la dottoressa D’Agostino, al fine di arginare il problema sono stati messi in atto: una campagna di prevenzione mediante l’istallazione di cartelli informativi in tutte le isole ecologiche, per evitare anche inutili contestazioni all’atto della notifica delle possibili sanzioni, associata, inoltre, a serrati servizi di repressione estesi nelle ore serali e notturni mediante anche videosorveglianza dinamica”.

A breve le nuove isole ecologiche informatizzate con codice identificativo, che sostituiranno quelle esistenti, saranno munite di videocamere di sorveglianza. “Un problema che sicuramente andremo a risolvere a breve, con l’arrivo di tutte le attrezzature finanziate con il bando vinto del Pnrr, nel quale, oltre alle 11 esistenti, si sommeranno altre 15 ecoisole informatizzate e 110 videocamere di sorveglianza dedicate alla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti, più macchinari e attrezzature varie dedicate alla raccolta differenziata” - sottolinea l’assessore Fazzari - ”Desidero ringraziare pubblicamente tutti i cittadini che hanno fatto rete segnalandoci gli incivili attraverso la nostra app Comunicare e la polizia locale per l’ulteriore sforzo che si richiede, che si somma a tutti i servizi di controllo e al maggior presidio del periodo estivo”.