Sanremo: doppia onorificenza per i matuziani soci Anioc Claudio Filippi e Marzia Taruffi

Sono state conferite il 2 giugno scorso, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le Onorificenze a Cavaliere Ufficiale O.M.R.I. a Marzia Taruffi (Responsabile Ufficio Stampa - Cultura del Casinò di Sanremo, Segretario Generale del Premio Letterario Internazionale ‘Casinò di Sanremo Antonio Semeria’ e attuale presidente dell’UniTre Sanremo) e al sanremese Claudio Filippi (volontario di Protezione Civile nel Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) l’Onorificenza a Cavaliere della Repubblica Italiana.

Il neo Cavaliere Filippi aveva già ricevuto a Roma, il 27 aprile scorso un’altra importante onorificenza, la medaglia di bronzo al merito della salute pubblica. La consegna era avvenuta al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Salute, Orazio Schillaci. La cerimonia per la consegna dei diplomi di Onorificenza ai decorati sanremesi si svolgerà nel mese di dicembre in Prefettura ad Imperia.

“E’ con grande soddisfazione – dichiara il delegato provinciale Anioc Roberto Pecchinino (Ass.ne Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) – che da una verifica sul sito del Quirinale nella sezione dedicata alle Onorificenze, ho letto che il 2 giugno 2023 in occasione della Festa della Repubblica, i nomi di Marzia Taruffi e Claudio Filippi, erano stati inseriti nel portale della Presidenza della Repubblica, nell’elenco dei decorati. A loro giunga tutta la nostra ammirazione per essere un grande esempio non solo per tutti i nostri soci, ma anche per tutta la comunità della città di Sanremo”.