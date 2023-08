Sanremo: venerdì e martedì prossimi i primi due spettacoli di agosto al Teatro Ariston

Primi due spettacoli della stagione estiva del teatro Ariston. Venerdì prossimo alle 21.30 ‘Caveman - L' uomo delle caverne’ con Maurizio Colombi.

È l’argomento che non passa mai di moda, il soggetto più intramontabile di discussione e di confronto: l’eterno incontro/scontro tra uomo e donna, le manie, i difetti tra i lui e le lei, i differenti modi di pensare e agire, le caratteristiche che contraddistinguono ‘x’ e ‘y’. Un tema vecchio come il mondo. Il monologo, nato oltreoceano negli States con il nome Defending the Caveman, tradotto in più di 15 differenti lingue ed esportato in 30 paesi nel mondo, è già stato visto da oltre 10 milioni di spettatori.

Questo sguardo preistorico alla battaglia dei sessi è uno studio umoristico che affronta le dinamiche di coppia, spingendo, con forte impronta ironica, sulle incomprensioni tra uomo e donna e su come tali differenze possano creare fraintendimenti.

È prima di tutto la capacità di ‘identificarsi’ nelle storie che scatena le risate della gente. ’opera teatrale originale, scritta da Rob Becker, commediografo e protagonista della versione statunitense, è frutto di tre anni di studi di antropologia, preistoria, psicologia, sociologia e mitologia, ed è stata portata sul palco per la prima volta nel 1995 allo Helen Hayes Theater di New York, diventando, dopo 2 anni e 702 performances, il monologo di più longevo nella storia di Broadway.

La versione italiana è interpretata da un sorprendente Maurizio Colombi, attore, cantante nonché regista del record di incassi Peter Pan, il Musical e del tanto atteso We Will Rock You, il musical interamente dedicato ai Queen.

Prezzi di ingresso: platea € 27,00+3,00 prevendita - € 22,00+3,00 prevendita - galleria € 22,00 +2,00 prevendita € 18,00+2,00 prevendita - € 15,00 + 2,00 prevendita – ridotto 50% ragazzi fino a 14 anni.

Martedì 8 agosto alle 21.30 l’Associazione Ritorno all’Opera presenta Singing Musical. Affascinante viaggio musicale nel mondo del musical, dai primi esempi di inizio Novecento ai giorni nostri. Due meravigliose voci pop, una band ritmica e un quartetto d’archi ci guideranno in questo percorso che ci ammalia da oltre un secolo. Solisti Max Di Lullo e Daniela Placci, Band ritmica Sonic Factory Band con il Quartetto Le Muse diretto dal Maestro Andrea Albertini.

