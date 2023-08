A Imperia Oneglia una serata con CNA Imperia e l’Olio Extravergine d’Oliva. Cultura e gusto in tavola

La rassegna “L’Approdo”, il progetto di animazione dell’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio, promosso da Camera di Commercio Riviere di Liguria, ha trovato nella CNA Imperia una grande protagonista.

Dopo il grande successo dei primi 3 incontri c’è grande attesa per il prossimo appuntamento dedicato all’Olio EVO. Il giornalista e scrittore Maurizio Pescari introdotto da Claudio Porchia parlerà del suo ultimo libro, “L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita”. Un momento di approfondimento e di riflessione sulle storie di persone e territori legati all’olio extra vergine di oliva. Un incontro che si annuncia molto interessante anche per la presenza di importanti frantoiani del territorio.

Un libro dedicato all'olio dove non si parla solo di olio… L'autore segue un ideale filo conduttore lungo il quale si costruisce una storia completa e complessa, quasi romanzata, toccando argomenti di agronomia, fisica, economia e marketing, applicandoli agli ultimi cinquant'anni dell'Italia popolare, ai suoi mutamenti. Dal come eravamo e cosa ci siamo portati dietro, al come siamo e cosa potremmo fare. Dal valore del tempo alla mezzadria, dalle tradizioni alle consuetudini, dalla spesa alla tavola quotidiana. Dalla valutazione del passato alla costruzione del futuro, seguendo una corretta applicazione in agricoltura, di strategie e conoscenze con sempre al centro l'uomo e la sua attività. Il racconto è intervallato da storie di persone e di territori, che finiscono puntualmente con una prima colazione, con l'olio protagonista e conseguente ricetta.

L’incontro si concluderà con una deliziosa degustazione di prodotti olivicoli tipici, la Piscialandrea DE.CO. di Imperia e il pane di OZ di Molini di Triora.

«Abbiamo offerto al pubblico delle gustose occasioni per conoscere meglio le eccellenze del territorio – dichiara il direttore della CNA di Imperia Luciano Vazzano – lo spazio dell’Infopoint del molo lungo si presta bene per incontri e laboratori rivolti a residenti e turisti per conoscere da vicino lo stretto legame fra i prodotti della terra e quelli del mare. Uno spazio nuovo, con grandi potenzialità, poco conosciuto e valorizzato, ma che può diventare un punto riferimento in città per i turisti enogastronomici in continuo aumento. E con questo incontro vogliamo valorizzare un prodotto di grande eccellenza, l’olio EVO».

Maurizio Pescari, giornalista e scrittore, vive in Umbria. Ha un’esperienza trentennale nel settore dell’olio, del vino, dell’enogastronomia e dell’enoturismo. Anche a lui si deve la creazione di “Frantoi Aperti” e il progetto sul Turismo dell’Olio. Docente all’Università Italiana per Stranieri e all’Università dei Sapori di Perugia, è firma autorevole dell’informazione dedicata alla cultura dell’olio e all’olivicoltura.