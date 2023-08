Sanremo: al Casinò mese di luglio in linea con il 2022 ma gli incassi del 2023 sono in aumento

Sempre gremite le sale del Casinò di Sanremo in questo assolato mese di luglio. Dall’inizio dell’anno sono state superate le 116.000 presenze e, nel mese appena terminato, incassati 4 milioni di euro (+1,70% rispetto al 2022)

Giochi tradizionali che viaggiano su una percentuale di aumento del 27,5% rispetto allo stesso periodo del 2022, tavoli da poker affollati e tornei con più di mille iscritti, slot machines che registrano record di vincite erogate, questi i punti di forza dell’estate 2023 per il Casinò di Sanremo. L’introito del mese appena concluso ha portato l’incasso annuale a 29,76 milioni con l’ incremento del 31,6% rispetto ai primi sette mesi dell’anno precedente.

Non sono mancate importanti vincite del valore superiore a 5.000 euro. Le slot hanno elargito 89 super premi per complessivi 838.568 euro. Dall’inizio del 2023 il montepremi erogato ha superato i 5,8 milioni di euro (sopra i 5.000)

“I nostri migliori clienti - sottolinea il Presidente Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri Lucia Artusi ed Eugenio Nocita - stanno apprezzando le proposte d’intrattenimento del calendario eventi, a loro dedicate, sempre sold out al Roof Garden. Scelte mirate, finalizzate al soddisfacimento della nostra clientela ma anche dei tanti vacanzieri, che vogliono trascorrere una serata diversa nel Casinò. Intercettiamo, infatti, i flussi turistici che in queste settimane hanno raggiunto la Riviera da tutta Italia e dalla vicina Francia. Clienti spesso premiati dai super Jackpot, che stanno superando le più rose aspettative. Diamo il benvenuto a chi sceglie la nostra città e il Casinò per i suoi momenti di svago e al tempo stesso ringraziamo tutta la nostra squadra, che con il suo impegno sta garantendo alti e qualificati standard di accoglienza”.

Dopo il grande successo dell’IPO Sanremo, a maggio, e del WPT Prime a giugno, si è disputato a luglio il torneo il DSO, Deep Stack Open, in collaborazione con Texapoker, che ha registrato 1.208 iscrizioni, di cui 424 al Main Event. La Poker Room del Casinò propone eventi mensili di valenza nazionale, offrendo ai players diversificate offerte d’intrattenimento per ogni fascia di clientela. In questi primi giorni di agosto si è aperto il TPS Super Stack 200, che si chiuderà il 2 settembre.