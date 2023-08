Sanremo: il cucciolo Biscotto è in cerca di una famiglia

Biscotto è il classico cucciolo abbandonato nella spazzatura. Lui ed i suoi fratellini sono stati buttati a pochi giorni dalla nascita vicino a dei bidoni. Per fortuna a volte non vince l'indifferenza, e i piccoli sono stati messi tutti in sicurezza. Uno non ce l'ha fatta, ma gli altri hanno lottato per vivere, ed eccoci qua, quasi 4 mesi dopo, a cercare il lieto fine per questa anima. Si affida con colloquio e preaffido. Completamente vaccinato e microchippato. Futura taglia media.

Per informazioni per adottarlo potete telefonare al numero 3295461841.