Camporosso: spacciatore di cocaina in mezzo alla strada, arrestato dalla Polizia con 12 grammi

Gli agenti del commissariato di Ventimiglia hanno arrestato, domenica scorsa, un albanese residente in Francia per detenzione di droga ai fini dello spaccio e possesso di un coltello a serramanico.

Gli agenti erano presenti sul territorio nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo, attuati in tutto l’estremo ponente ligure dall’inizio dell’estate. L’uomo è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Aveva con se 22 involucri monodose di cocaina, pronti per essere ceduti. 17 dosi erano state accuratamente preparate e conservate all’interno di un contenitore per la ricarica di sigarette elettroniche, nascosto sul pianale posteriore del veicolo. Altre 5 preconfezionate sono state trovate nel vano porta oggetti anteriore dell’auto.

Complessivamente sono stati sequestrati oltre 12,5 grammi di cocaina, sottoposti a narcotest preliminare con esito positivo. L’uomo aveva anche 250 euro in contanti, provento della precedente attività di spaccio, un coltello a serramanico e una tessera sanitaria rubata. Tra i reati ora l’uomo è anche accusato di ricettazione.