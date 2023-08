Ventimiglia: quest'anno il Santo Patrono sarà festeggiato anche con i fuochi artificiali musicali

Sarà anche uno spettacolo piromusicale, ovvero i fuochi d’artificio con sottofondo di musica che suona a tempo, a festeggiare il Santo Patrono di Ventimiglia, il prossimo 26 agosto.

Oltre ad una serie di appuntamenti, tra cui la consegna del ‘San Segundin d’Argentu’, l’Amministrazione frontaliera ha anche deciso di offrire a residenti e turisti, lo spettacolo pirotecnico in musica, molto suggestivo e coinvolgente. Il Comune ha quindi chiesto una serie di preventivi a ditte specializzate nel settore, di comprovata esperienza, in possesso di licenza di fabbricazione e che avessero nel proprio curriculum la partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali, collaborazioni con enti pubblici nell’ultimo triennio e in possesso di attestati antincendio di alto rischio.

Quattro le aziende che hanno presentato la propria offerta: la ‘Pirotecnica Poleggi’ di Canepina (VT), la ‘Martarello Group’ di Arquà Polesine (RO), lo ‘Stabilimento Pirotecnico Friulveneto’ di Salzano (VE) e la ‘Cazacu’s Fontane Danzanti’ di Amatrice (RI).

E’ stata quindi avviata una trattativa diretta con la ‘Pirotecnica Poleggi’, sia in virtù dell’esperienza pluriennale nel settore che per i prezzi applicati, ritenuti congrui ed in linea con quelli di mercato. Il costo dello spettacolo piromusicale che verrà offerto alla città è 21.400 euro.