Castelvittorio, rigenerazione urbana: inaugurata la “Piazza delle Feste" (Foto e video)

E' stata inaugurata, questa mattina, a Castelvittorio la “Piazza delle Feste", un’area che sarà destinata alle manifestazioni culturali e ai festeggiamenti del Comune.

Il paese della val Nervia avrà così un nuovo luogo di incontro e aggregazione. L’area è stata recuperata e riqualificata grazie al Programma Regionale di Rigenerazione Urbana e del Piano degli Interventi per l’annualità 2022. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco Gian Stefano Oddera, l'Amministrazione comunale, alcuni cittadini e la Pro Loco di Castelvittorio.

“E’ un giorno importante per noi - ha detto il sindaco Gian Stefano Oddera - perché mettiamo a disposizione della collettività una struttura che serve a tutti. E’ stata realizzata con l’impegno dell’Amministrazione che ha vinto un bando regionale. Avevamo individuato quest’area nei mesi scorsi per organizzare appuntamenti culturali e sagre come quella del ‘Turtun’. Oggi la consegniamo alla comunità, che potrà usufruirne grazie al lavoro degli uffici comunali e delle imprese. Ora la mettiamo in mano alla Pro Loco, che la gestirà e siamo davvero felici anche se dispiace l’assenza dell’assessore Marco Scajola, impegnato in Regione. Ci ha, però, promesso che sarà con noi proprio per la sagra del ‘Turtun’ il 6 agosto”.