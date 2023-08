Tennistavolo Regina Academy ospite primario delle attività ludico sportive della scuola estiva (foto)

Dopo le attività invernali e primaverili svolte presso la ‘Scuola Primaria G.B.Soleri Taggia’ grande è stata la soddisfazione per il ‘Tennistavolo Regina - Riviera Fiori Liguria’ chiamato a far conoscere il ‘Ping-Pong’ quale vero Sport agli alunni delle Classi Primarie ‘Almerini di Sanremo’ in occasione della Scuola Estiva 2023.

"Le lezioni, gratuite - si spiega nel comunicato -, si sono svolte per tutto il mese di Luglio presso la ‘Villa Almerini’ di Corso Cavallotti a Sanremo con una trentina di piccoli ‘pongisti’ impegnati a capirci qualcosa in questo divertente Gioco ma impegnativo Sport. La parte tecnica e didattica del Tennistavolo è stata impartita dallo staff ‘reginotto’ composto da Raffaele Regina, Rinaldo Camillo e Fabrizio Scardetta. Anche gli scolari della prima classe primaria, inusuale attività sportiva a causa della loro giovanissima età (Vedi : Condizioni ottimali di iniziazione attività sono i 7/8 anni…) hanno assaporato le faticose tecniche del Tennistavolo.

Un doveroso ringraziamento da parte del ‘Tennistavolo Regina Academy’ viene rivolto a Matteo Maggio (Presidente della Fondazione Almerini) ed a Laura Carrozzino (Coordinatrice Didattica della Scuola Primaria Almerini) per aver dato modo al ‘Ping-Pong’ di entrare a fare parte delle conoscenze sportive ad eventuali e probabili piccoli futuri campioncini della piccola racchetta".