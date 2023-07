Sanremo: ieri nella sede di Confcommercio la riunione del Consiglio direttivo provinciale della Federazione Moda Italia

Si è svolta ieri, nella sede della Confcommercio a Sanremo, la riunione del Consiglio direttivo provinciale della Federazione Moda Italia, alla presenza del segretario nazionale del sindacato Massimo Torti (nella foto).

Sono intervenuti, oltre al Presidente Federazione Moda Italia provinciale Paolo Lavista, i consiglieri, il direttore della Confcommercio Luca Erba e il Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare.

Spiega il Presidente Federazione Moda Italia provinciale Paolo Lavista: “Ringrazio sentitamente il segretario nazionale Massimo Torti per la sua partecipazione. L’incontro è stato l’occasione per ribadire la volontà di collaborare attivamente e concretamente con il Sindacato nazionale e proprio per questo sono state gettate le basi per organizzare, nei primi mesi del prossimo anno, un evento di Federazione Moda Italia a Sanremo. Sono stati anche affrontati i principali temi relativi al tavolo della moda e alle istanze che il Sindacato nazionale sta portando avanti con il Ministro d'Urso, quali l’Iva agevolata al 10%, bonus moda e sostenibilità, credito di imposta per gli affitti commerciali e introduzione della cedolare secca".

"Sono emerse importanti novità del Codice del Consumo - termina Lavista - come l'adeguamento per l’e-commerce e la conferma delle Convenzioni dedicate al Sindacato, a cominciare da quella con Banca Sella, che consente di abbattere le spese di gestione per pos e transazioni con carte”.