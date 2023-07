Sanità: assunzioni in Asl 1 Imperia, ecco gli assunti tra medici in Ginecologia ed infermieri

E’ stata pubblicata da Asl 1 la graduatoria in relazione al concorso pubblico per 5 posti da Dirigente Medico a tempo indeterminato per i reparti di Ginecologia e Ostetricia.

Il bando era stato pubblicato nel novembre scorso mentre, l’11 luglio si sono svolte le relative prove concorsuali previste dal bando. Al termine la Commissione esaminatrice ha redatto la graduatoria, che ha visto nell’ordine: Umberto Scovazzi, Elena Cavalli ed Ilaria Vacca.

L’azienda sanitaria è già autorizzata a procedere all’assunzione complessivamente di sei Dirigenti medico in Ginecologia e Ostetricia, ha deliberato l’assunzione dei tre candidati, con rapporto di lavoro esclusivo ed a tempo indeterminato e pieno.

Contestualmente è stata pubblicata la graduatoria relativa al bando di assunzione per 50 infermieri pubblicato a giugno. La Commissione si sta riunendo periodicamente, per valutare i candidati che hanno presentato regolare domanda entro i termini di apertura del bando e fino alla valutazione completa degli ammessi.

Nell’ultima riunione la Commissione ha convocato 11 candidati e, sulla base del colloquio, ha deliberato l’assunzione di: Simona Lo Bello, Simona Di Bernardo, Daniela Sisu, Catherine Zarsadias e Zita Fabos.