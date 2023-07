Airole: ex Statale 20 e acquedotto, nuovi finanziamenti da Stato e Regione per quasi un milione di euro (Foto)

Ben 947mila euro di fondi straordinari dallo Stato e dalla Regione Liguria assegnati nell’arco di due settimane al Comune di Airole, piccolo centro della Val Roya. Si tratta di finanziamenti rivolti al ripristino dell’ex strada statale 20 (travolta dalla tempesta Alex del 2-3 ottobre 2020) e al potenziamento dell’acquedotto comunale. Gli uffici comunali, sotto il coordinamento del sindaco Maurizio Odoero, sono già pronti a mettersi al lavoro per l’avvio delle gare di appalto e l’affidamento dei suddetti lavori.

“Nelle prossime settimane – ha detto il primo cittadino di Airole - riuniremo il consiglio comunale per approvare la variazione di bilancio e aggiornare il piano triennale delle opere pubbliche, così da avviare tutte le procedure di questi lavori, importantissimi per il presente e il futuro del nostro paese”.

Per la ex Statale 20: con il dm 19 maggio 2023, diffuso nelle scorse settimane, il Comune di Airole ha ricevuto un contributo di 650mila euro dallo Stato, finanziato con fondi della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), e finalizzato alle opere di messa in sicurezza della vecchia strada statale 20 (ad oggi Via nazionale) nel tratto che si sviluppa fino al confine con il confinante Comune di Ventimiglia (appena dopo la località Noceire in direzione Ventimiglia). Il progetto, approvato dal Ministero dell’Interno, prevede infatti l’obiettivo di rendere percorribile in sicurezza (con biciclette, a piedi e con le autovetture) la suddetta strada, e in particolare per consentire un’alternativa viabilistica valida e a norma, nei casi di incidenti e criticità all’interno dei tunnel dell’attuale strada statale 20 (come da normativa strada Trans Europea). Lungo la strada sono infatti presenti dei cancelli di uscita di sicurezza che dai tunnel si immettono direttamente sul tracciato oggetto di finanziamento e da utilizzarsi per situazioni di emergenza, dai mezzi di soccorso, e così via. Gli interventi previsti riguarderanno il disgaggio delle reti paramassi esistenti, porzioni di rocce pericolanti, la posa in opera di nuove protezioni (guard rail in legno), il rifacimento di porzione di pavimentazione (asfalti), oltre alle opere di adeguamento idrogeologico e messa in sicurezza dei versanti.

Per l’acquedotto comunale il Comune ha ottenuto un finanziamento straordinario di 297.186,58 euro. Gli interventi previsti nel progetto predisposto nel settembre scorso, ai fini della partecipazione al Bando indetto dalla Regione Liguria, si riferiscono al potenziamento dell’acquedotto esistente che permette di rifornire acqua potabile alla Località Giauma (rifacimento/adeguamento e miglioramento delle tubazioni esistenti). È anche prevista la realizzazione di un nuovo acquedotto per tutte le abitazioni e i manufatti della collina di Para, mediante la posa di nuovo cloratore e tubazione di rete a servizio della località Para, unitamente alla posa di una nuova tubazione a servizio della località Noceire. In questo modo potranno essere soddisfatte nel migliore dei modi possibili le esigenze delle località site al di fuori del centro abitato principale del Comune di Airole (come, ad esempio, la frazione Località Noceire e tutta la collina di Para).

“Desidero esprimere, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale - dichiara il sindaco Maurizio Odoero - viva soddisfazione per questi importanti risultati ottenuti a beneficio del nostro paese. Proprio per questo voglio ringraziare tutti i tecnici incaricati che hanno predisposto i relativi progetti e collaborato alla presentazione dei bandi, unitamente al responsabile dell’ufficio tecnico comunale Mauro Fantino, che ha predisposto le pratiche tecniche come RUP e curato il caricamento sui portali di Stato e Regione, nonché il segretario comunale Achille Maccapani, per il costante supporto giuridico e finanziario. Siamo consapevoli che, attraverso questo continuo sforzo sinergico, finalizzato alla continua ricerca di nuovi finanziamenti, si possano ottenere risultati importanti per il Comune di Airole, che sta lavorando sempre di più per contribuire concretamente allo sviluppo del territorio comunale per migliorare e implementare i servizi pubblici locali e la qualità della vita nel nostro paese”.