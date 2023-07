Soldano, moria improvvisa di pesci nel torrente. Cassini: "L'Asl ha prelevato un campione, ora attendiamo esito di analisi"

“Molto probabilmente i pesci sono morti per mancanza di ossigenazione nell’acqua visto che ne è rimasta poca nel torrente a causa anche dell’innalzamento delle temperature oppure per qualche prodotto tossico sversato nel torrente" - dice il sindaco di Soldano Isio Cassini ipotizzando le possibili cause che hanno provocato l'improvvisa moria di pesci che ieri si è verificata nel torrente Verbone all’altezza del paese.

“Ieri è venuta l’Asl che ha prelevato un campione di pesci morti per fare le analisi e capire per quale motivo sono morti i tanti cavedani e qualche anguilla” - fa sapere il primo cittadino - “Noi non ce ne siamo accorti visto che il torrente non ha cambiato colore”.

“Nel giro di pochi giorni l’Asl darà una risposta a noi, all’Arpal e ai carabinieri forestali” - svela il sindaco Cassini - “Al momento abbiamo tolto tutti gli animali morti, però, ci sono dei germani reali che continuano a sguazzare in quell’acqua, probabilmente non è letale per loro”.