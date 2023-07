Discarica a cielo aperto a Borghetto San Nicolò. Lo segnalano gli abitanti della frazione di Bordighera.

I residenti lamentano il fatto che il paese ormai è diventato un luogo in cui vengono lasciati rifiuti ingombranti di ogni genere.

Sul ciglio della strada e affianco ai bidoni della raccolta differenziata si trovano giornalmente vari oggetti abbandonati, come, per esempio, giochi per bambini, lavatrici, stendini e mobili. Una situazione che orami è diventata intollerabile.