Ventimiglia: incendio sul Roya, completamente distrutto un deposito nella zona di Peglia (Foto)

E’ andato completamente distrutto, nel corso della serata di ieri, un deposito di auto e furgoni che si trova nella zona di Peglia a Ventimiglia, a margine dell’incendio divampato nel corso del pomeriggio sul greto del fiume Roya.

Le fiamme, partite sotto il cavalcavia di Roverino, avevano prima attaccato la zona delle Gianchette per poi rapidamente estendersi a tutta la sponda Est del fiume. Ma il forte vento che ha imperversato per tutta la giornata di ieri in provincia, ha fatto propagare le fiamme che hanno ‘attraversato’ il fiume finendo dalla parte opposta tra Peglia e le Gallardi.

Le fiamme hanno attaccato il deposito e, infatti, un fumo nero si è alzato dal luogo dell’azienda. I Vigili del Fuoco, rinforzati dalle squadre arrivate anche da Sanremo e Imperia, hanno lavorato tutta la notte per spegnere l’incendio, senza evitare che il deposito venisse distrutto completamente. Danni a mezzi, pneumatici e attrezzatura per decine di migliaia di euro.

Fortunatamente senza danni, invece, la vicina carrozzeria.