Sanità, Riolfo, Muzio e Russo: "Il punto nascita dell'Ospedale di Sanremo deve riaprire in attesa dell’ospedale unico di Taggia"

"Il Punto nascita dell'Ospedale Borea di Sanremo, che per i lavori di ristrutturazione, costati 5 milioni di euro, era stato chiuso, devono essere riaperto al più presto. Sanremo è un Dea di primo livello, ovvero un nosocomio di riferimento in Asl 1 per l’emergenza-urgenza, con tutte le strutture necessarie per affrontare eventuali situazioni di rischio. Anche per la sua posizione geografica, il Borea, è facilmente raggiungibile da tutti i Comuni dei Distretti Sociosanitari n. 1 Ventimigliese e n. 2 Sanremese. Pensiamo che sia essenziale riaprire il punto nascita presso l'ospedale di Sanremo, procedendo ad una razionalizzazione dei servizi sanitari del territorio, nell'attesa della realizzazione dell'Ospedale unico di Taggia. Per questo, con una mozione congiunta, depositata presso l’Assemblea legislativa della Liguria, abbiamo chiesto alla Regione di attivarsi per predisporre quanto prima la riapertura del punto nascita del Borea”.



Lo dichiarano in una nota congiunta i Consiglieri regionali Mabel Riolfo (Lega), Claudio Muzio (Forza Italia) e Veronica Russo (Fratelli d’Italia).