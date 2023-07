Rave nella notte tra sabato e domenica a Cipressa: giovani sorpresi dai Carabinieri in una campagna

Una cinquantina di giovani sono stati allontanati dai Carabinieri nella notte tra sabato e domenica in una campagna di Cipressa.

I militari della caserma di Santo Stefano al Mare sono stati chiamati per una festa privata organizzata in un terreno agricolo nelle campagne del paese. L'intervento dei Carabinieri ha portato all'allontanamento di circa una cinquantina di giovani oltre all'identificazione degli organizzatori.