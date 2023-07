No alla diga e agli invasi, striscioni in tutta Badalucco per la protesta di venerdì (Foto)

Badalucco si ‘veste’ per la protesta contro la diga, in programma venerdì 28 luglio, dalle 20.30. Nella notte sono comparsi diversi striscioni in tutto il paese con un chiaro messaggio: “No alla diga, no agli invasi”.

Questa volta il messaggio si rivolge non solo al Ministero e Rivieracqua che hanno finanziato lo studio di fattibilità per la diga ma anche ai sindaci della Valle Argentina che con Roma stanno portando avanti un dialogo per non perdere il finanziamento e ottenere invasi di circa 15 metri. Una soluzione non gradita al gruppo di cittadini che fin dalla prima assemblea pubblica, aveva chiesto ai sindaci di Taggia, Badalucco, Montalto Carpasio, Molini di Triora e Triora di dire ‘No’ ad ogni forma di diga sul territorio.

Una posizione non ricevibile secondo le istituzioni. Ad oggi il fronte dei sindaci sta portando avanti la nascita di un accordo di programma per modificare l’oggetto del finanziamento da 800mila. Così si dovrebbe passare dallo studio per una diga di almeno 50 metri a Glori, alla verifica di fattibilità per almeno 3 invasi da collocarsi in tutta la valle Argentina.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale di Badalucco prova a correre da sola con un ricorso per bloccare l’intero finanziamento nazionale. Una mossa che spacca il fronte unito dei sindaci della vallata perché Badalucco non potrà mantenere in piedi il ricorso e allo stesso tempo firmare l’accordo di programma voluto dal resto della