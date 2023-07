Visita pastorale del Vescovo Guglielmo Borghetti presso la Chiesa di Cartari, frazione del comune di Cesio

Una calorosa e festante accoglienza è stata quella riservata dalla comunità di Cartari al Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia in visita pastorale sabato 22 luglio.

Accolto con gioia dal Parroco Don Deva, dal Sindaco Fabio Natta, dalla Giunta comunale e dall’intera Comunità. Il Vescovo Borghetti non aveva ancora visitato questa piccola comunità.

I residenti, al termine della Celebrazione Eucaristica, hanno organizzato un ricco apericena sulla piazza antistante la Chiesa per tutti i convenuti che risiedono nel piccolo borgo e per quelli che nell'occasione sono ritornati al paese in quanto originari del luogo, ma che per diversi motivi si sono dovuti trasferire altrove.