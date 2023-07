Ventimiglia: vende prodotti come freschi e a rischio per la salute, denunciato un 'kebabbaro'

I Carabinieri di Ventimiglia, insieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Genova e dell’Ispettorato del Lavoro di Imperia, hanno eseguito una serie di accessi e verifiche in alcuni esercizi pubblici di somministrazione di cibi ed alimenti gestiti da stranieri.

Nell’ambito del controllo, concentrato principalmente nell’area del centro della cittadina intemelia, sono state riscontrate diverse irregolarità, alcune delle quali piuttosto gravi e pericolose per la salute dei cittadini o la sicurezza dei lavoratori.

In particolare è stato denunciato in stato di libertà per frode in commercio ed elevata a suo carico una multa di 9.000 euro, un pachistano gestore di un kebab, responsabile di aver omesso di indicare quali surgelati alcuni alimenti posti in vendita come freschi. Sono stati anche sequestrati circa 180 kg. di merce per un valore complessivo di 1.200 euro ed è stata inoltrata una segnalazione all’Asl imperiese per l’eventuale sospensione dell’attività a seguito di accertate gravi carenze igieniche.

E’ stato segnalato per avere omesso di elaborare il documento di valutazione dei rischi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per aver violato la normativa in materia di sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti, violazione quest’ultima che già da sola ha consentito una sospensione immediata dell’attività imprenditoriale.

Il gestore di un altro Kebab, anch’egli pachistano, è stato multato sempre per violazione della normativa in materia di sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori dipendenti e per aver istallato all’interno del suo locale un impianto di videosorveglianza privo della prescritta autorizzazione.