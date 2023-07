San Bartolomeo al Mare: aveva 'coca', marijuana e hashish, 29enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Imperia hanno arrestato, in flagranza di reato per detenzione illecita di droga, uno straniero di 29 anni residente a Rezzo, ma domiciliato a San Bartolomeo al Mare, ritenuto responsabile di detenzione illecita di stupefacenti.

Il giovane, di nazionalità marocchina e già noto alle forze dell’ordine, è stato notato e controllato a bordo della propria auto in una delle vie laterali che danno accesso alla passeggiata a mare del comune rivierasco. Perquisito, è stato trovato in possesso di circa quaranta grammi di cocaina già suddivisa in dosi e pronta allo spaccio.

Una successiva perquisizione del domicilio ha permesso di rinvenire ulteriori settecento grammi di hashish e altri seicentosessanta di marijuana, nonché diverso materiale di solito utilizzato per il confezionamento degli stupefacenti. Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato associato al carcere di Imperia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito di convalida che dovrebbe tenersi nelle prossime ore.