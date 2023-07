Bordighera in lutto per la morte dell'ex sindaco Giorgio Laura

Bordighera è in lutto per la morte, all'età di 86 anni, di Giorgio Laura, ex sindaco della città delle palme.

Lascia la moglie Irmi, i figli Micaela, Claudia e Marco, il genero Michele e i nipoti. La triste notizia ha gettato nello sconforto l'intera comunità visto che era conosciuto in città per aver ricoperto l'incarico di primo cittadino.

Il funerale avrà luogo lunedì 24 luglio alle 15 nella chiesa abbaziale di Santa Maria Maddalena a Bordighera Alta, ove sarà celebrata la santa messa. La salma sarà poi trasferita presso l'Ara Crematoria di Sanremo.