Cipressa: inaugurata la nuova mostra fotografica "Antitesi" di Angelo Fiore e Angelo Santiago Policarpo

Virginia Fiore, curatrice della mostra ha messo in contrapposizione due fotografi antitetici, da cui il titolo Antitesi.

Angelo Fiore con opere dedicate al nudo femminile realizzate con varie tecniche che spaziano dal dagarrotipo a vari “ologrammi” ottenuti senza post produzione ed una serie grafica eseguita con la tecnica dell’alto contrasto che rivela la sua provenienza dal mondo delle arti grafiche.

Al contrario Alessio Santiago Policarpo presenta in mostra preziosi nudi maschili, punto di arrivo dopo una lunga esperienza di ritratti a statue e sculture nei minimi dettagli, suggestionato dalle immagini di Richard Avedon e Mapplethorpe.



“VILLA BIENER Arte Contemporanea” nasce per volontà di Judith Török e Carlo Maglitto, due artisti che considerano la propria dimora un luogo aperto, in dialogo con tutte le altre realtà che intendono garantire la presenza, la visibilità e la fruibilità dell'arte contemporanea. Svolge un ruolo attivo nella produzione di opere d'arte e organizza incontri di scultori provenienti da ogni parte del mondo per popolare il parco con sculture e per promuovere la comunicazione tra gli artisti e i visitatori, ponendo l’accento sulla convivialità e l’amicizia.

Situata in un antico uliveto sulle colline di Cipressa dove le terrazze si affacciano sul mare, la Villa è stata acquistata e restaurata a inizio secolo da Judit Török, ed è dedicata alla memoria della madre, Klara Biener.

Ospita mostre, spettacoli, concerti ed eventi artistici e nel giardino è possibile ammirare oltre cinquanta opere di varie dimensioni, molte delle quali “site-specific”.