Miglior programma per modificare la traccia audio: guida alla scelta

Per chi si occupa della registrazione di video per motivi professionali o in privato, avere a disposizione una risorsa efficace per modificare la traccia audio è certamente una delle priorità.

Poter estrarre audio da un video, rimuovere il rumore di sottofondo da video o semplicemente applicare alcuni effetti sonori gratuiti, infatti, diventa indispensabile per trasformare un filmato amatoriale in un prodotto di qualità che non ha niente da invidiare ai contenuti realizzati dagli esperti del settore.

La componente audio, in particolare, svolge un ruolo fondamentale per qualsiasi tipologia di video. Oltre ad arricchire il contenuto, il sonoro consente di veicolare un messaggio specifico e di comunicare informazioni, pensieri e idee.

Proprio per questo motivo, scoprire qual è il miglior programma per modificare l’audio è un desiderio molto condiviso.

Modificare audio di video: come farlo in modo professionale

Per chi non vanta una solida esperienza nel montaggio video, ma si diletta a modificare i contenuti acquisiti migliorando e arricchendo l’audio, poter contare su un editor professionale è certamente la soluzione ideale.

Grazie all'inclusione dell'audio, infatti, un video acquisisce potenza e capacità di colpire chi guarda, tuttavia è fondamentale che il sonoro in sottofondo sia pulito e accattivante, privo di rumori che rischiano di compromettere la qualità del video.

Orientarsi nella scelta tra i numerosi editor audio online gratuiti, in particolare, significa cercare una risorsa che permetta di accedere a una vasta serie di opzioni, che generalmente sono messe a disposizione dai migliori software professionali:

· estrarre audio da video in pochi passaggi;

· sfruttare la funzione di equalizzatore audio;

· aggiungere effetti audio su un video esistente;

· registrare la voce fuori campo;

· aggiungere musica al contenuto video;

· eliminare un’interferenza o il rumore di fondo.

Per eseguire tutte queste azioni, optare per un editor video e audio rappresenta la scelta più proficua.

Filmora: editor video e audio online

Wondershare Filmora video editor è il programma realizzato al fine di consentire sia la creazione di montaggi video sia la modifica delle tracce audio. Conseguendo questo duplice obiettivo, il software si caratterizza per un'interfaccia user-friendly e una rosa di funzionalità che rispondono a svariate esigenze.

Valore aggiunto dell’editor video Filmora, infatti, è proprio la capacità di trasformarsi anche in un valido editor audio, grazie all’accesso a una vastissima serie di funzioni. Oltre a supportare diversi formati audio, il programma è in grado di estrarre un audio da un video in un solo click esportandolo in formato Mp3.

È possibile accedere a numerose funzioni base, anche utilizzando integrando nel video gli effetti sonori royalty-free, ma anche soddisfare esigenze più avanzate ad esempio regolando il rumore di sottofondo per mettere in evidenza la voce.

Ecco una panoramica sintetica delle principali funzioni di Filmora:

· Audio Ducking: abbassa il volume di una traccia in automatico, rendendo nitido l’audio soprattutto se si registrano voci fuori campo o narrazioni che necessitano di essere evidenziate;

· Rilevamento del silenzio: rileva e rimuove automaticamente i momenti di silenzio;

· Sincronizzazione automatica: abbinare l'audio al video rendendo il contenuto più fluido e curato;

· Riduzione del rumore IA: grazie agli algoritmi di Intelligenza Artificiale elimina vari tipi di rumori di fondo per migliorare la qualità dell'audio.

· Speech to Text e Text to Speech: il programma consente di trascrivere la voce nei sottotitoli e di convertire i file di testo in voce;

· Audio Strech IA: ridimensiona qualsiasi traccia audio, adattandola alla durata del video.

Filmora è anche dotato di equalizzatore audio, utile per modificare l’audio di diverse frequenze.

Come scaricare e utilizzare l’editor Filmora

Filmora è disponibile per piattaforma Windows e Mac, scaricabile dal sito web ufficiale di Wondershare anche in versione di prova gratuita. Optando per l’acquisto, è possibile scegliere tra diversi piani declinati per andare incontro a molteplici esigenze.