Sanremo: amici, parenti, ex rallisti e tanti commissari di percorso al funerale di Amilcare (Foto e Video)

Amici, parenti, ex piloti e soprattutto tantissimi commissari di percorso hanno partecipato al dolore della famiglia, per la scomparsa di Amilcare Ballestrieri, 88enne imprenditore ed ex rallysta, morto ieri notte nella sua abitazione.

La Concattedrale di San Siro ha visto la celebrazione di don Fabrizio Gatta e, tra gli altri, era presente uno dei suoi navigatori, Silvio Maiga, oltre al fratello Sergio. Ma, come detto, la ‘truppa’ più numerosa era quella dei commissari di percorso e di tanti appassionati che lo hanno ammirato mentre correva sulle strade del Sanremo.

Tra gli altri presenti anche Gabriele Noberasco, anche lui pilota ed imprenditore che non ha voluto mancare per dare il saluto all’amico Amilcare.

Durante la funzione è stata letta da Luca Pazielli (che aveva anche scritto un libro su Amilcare) una lettera che gli era stata dettata circa un anno fa da Ballestrieri, come saluto ad amici e parenti. Ecco il congedo del guerriero:

Nella mia vita ho sempre cercato l’umiltà, ma in questo momento di commiato da tutti, ho voluto definirmi guerriero, perché la grinta ha sempre contraddistinto la mia carriera. Non è stato facile, perché iniziai presto a 17 anni con il mio Guzzi 50 a fare il rappresentante di salsicce per potermi permettere prima la Ducati e poi la Laverda. Le prime grandi soddisfazioni arrivarono nella salita di San Romolo, ma soprattutto sul circuito di Ospedaletti, dove arrivai secondo dietro a Brambilla dopo una gara tutta in rimonta con la Parilla e dove mi sfidai anche con Agostini. Poi arrivarono i successi sulle quattro ruote, grazie al coinvolgimento di Daniele Audetto, al quale sarò grato per sempre, con quella mitica gara all’isola d’Elba che fu per tutti e due un trampolino di lancio.

L’ingresso nel Reparto Corse Lancia mi permise di entrare nell’Olimpo e Cesare Fiorio fu sempre molto disponibile nei miei confronti. Di quegli anni voglio ricordare in particolare due eventi: la vittoria al Sanremo del 1972, in coppia con il bravissimo Arnaldo Bernacchini , con la Fulvia HF, quella vittoria mi permise di celebrare al meglio i miei idoli: Leo Cella e Franco Patria e poi il trionfo alla Targa Florio con la Stratos, in coppia con Gerard Larrousse. Dopo la breve parentesi Alfa Romeo, la bellissima avventura con Opel, prima come pilota poi come direttore sportivo. La vittoria del campionato italiano, prima marca straniera a conquistarlo e poi anche l’Europeo, furono enormi soddisfazioni, come tutte le vittorie condivise con Lucki,Tony, Dario, Miky e Rudy, che erano oltre che grandi piloti anche grandi amici. Con tutti i miei compagni di squadra, con tutti i navigatori, ma anche con i miei avversari, ho avuto sempre un bel rapporto, perché li ho sempre rispettati e loro hanno dimostrato di apprezzare la mia generosità.

Alla fine della mia carriera ho avuto l’occasione di fare l’istruttore per la scuola federale Csai a Vallelunga e per il Driving Camp, delle esperienze che mi hanno dato molto dal punto di vista umano e permesso di entrare in contatto con tante persone alle quali sono ancora affezionato. Un altro momento importante è stato la collaborazione con Renato Della Valle, il quale mi ha coinvolto in avventure incredibili ed è sempre stato un grande amico. Nella mia vita ho conosciuto tanti personaggi importanti dello sport e dell’industria e credo di essere riuscito a conquistare sempre la loro fiducia e simpatia, non certo per la mia cultura ma per la mia umiltà, per esempio Luca Cordero di Montezemolo mi ha sempre dimostrato molto affetto. Un ultimo pensiero a tutti i miei tifosi e amici, che non devono disturbarsi per venire al mio funerale: vi ringrazio per l’amicizia, la stima, l’incitamento, il supporto che mi avete dato. Io adesso ho tolto il disturbo.