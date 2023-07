Taggia: pubblicato il bando per la realizzazione e l’affidamento di un chiosco nel parco urbano Life Park

È stato pubblicato all’Albo il bando per l’affidamento di un’area destinata alla realizzazione e gestione di un chiosco all’interno del parco urbano “Life Park”, in via San Francesco di fronte alla sede comunale.

L’area di 42 mq, all’entrata del parco giochi, è stata fin da subito pensata per la realizzazione di un bar per la somministrazione di alimenti e bevande. L’assessore al Patrimonio Manuel Fichera spiega: “Per la nostra amministrazione i parchi e le aree di svago e ritrovo per le famiglie hanno un valore fondamentale. Per questa ragione pensiamo sia questo un servizio importante in un’area che, dalla sua inaugurazione, ha riscosso molto successo nei nostri cittadini e visitatori.”

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del 12 settembre 2023. La busta chiusa e sigillata dovrà essere spedita (o consegnata a mano) al Comune di Taggia.

Il bando, con tutta la documentazione e i moduli per l’offerta economica, può essere consultato e scaricato sull’ Albo Pretorio del Comune di Taggia, al seguente link: https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Dettaglio.aspx?Pub=26687&Tipo=74&CE=tgg013.