Strage di via D'Amelio: commemorazione di Fratelli d'Italia a Sanremo (Foto)

Il gruppo di Fratelli d’Italia Sanremo ha organizzato un momento commemorativo nell'anniversario della Strage di via D'Amelio, presso i Giardini Falcone e Borsellino alla Foce. Erano presenti il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Fabrizio Cravero, il portavoce cittadino Antonino Consiglio, il capogruppo in consiglio comunale Luca Lombardi ed altri dirigenti e cittadini, oltre ad una rappresentanza delle forze dell'ordine.



È stato portato un mazzo di fiori in onore alle vittime di mafia. Quest'anno ricorre il 31° anniversario da quel tragico pomeriggio del 19 luglio 1992, quando morirono il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi (che ha il triste primato di essere stata la prima agente donna a cadere in servizio oltre ad essere stata la prima donna ad essere assegnata al servizio scorta), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Nello stesso anno ma il 23 maggio, nella strage di Capaci, morì il giudice Giovanni Falcone, la moglie e magistrato Francesca Morvillo, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.



"Abbiamo voluto ricordare l'importanza del ricordo di chi ha perso la vita per la sicurezza della nostra Nazione" - hanno rimarcato gli appartenenti a Fratelli d'Italia Sanremo