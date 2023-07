Sanremo: approvati gli equilibri di bilancio, la discussione su lavori pubblici e sicurezza stradale

Il consiglio comunale, prima di affrontare le discussioni successive all’ordine del giorno sulla riapertura del Tribunale di Sanremo, ha espresso condoglianze alla famiglia del dipendente dell’Amaie Energia morto sul lavoro nei giorni scorsi, con un sentito ed unanime ricordo da parte di tutti i presenti in aula.

Subito dopo è stata approvata la modifica della composizione della commissione consiliare speciale in tema di servizio idrico integrato, ed è stata approvata anche una pratica finanziaria relativa ad una certificazione ad integrazione del consuntivo 2022 “Che rimane immutato nei numeri e nella sostanza” ha detto l’assessore al bilancio Massimo Rossano.

La successiva discussione ha riguardato la verifica generale degli equilibri di bilancio dell’Ente. “Che per Legge deve avvenire entro il 31 luglio con l'applicazione dell'avanzo – ha spiegato l’assessore Rossano - Questo è tale che possa essere utilizzato in ausilio, intervenendo in maniera sostanziale in virtù delle richieste dei vari settori. Un grande aiuto è arrivato dalla casino spa che ha modificato, in base ai risultati positivi, le percentuali nel bilancio preventivo 2023. Abbiamo chiesto anche uno sforzo maggiore, visto che l’utile del 2022 è stato importante, per portare dal 16 al 18 la percentuale nei prossimi sei mesi, mantenendola anche negli anni successivi”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Lombardi ha presentato una riflessione proprio sul passaggio dal 16% al 18% dal Casinò. “Che equivale a circa 2 milioni e 100 euro tolti alla casa da gioco – ha detto - mi domando se questo non vada a sbilanciare i conti economici. Vedo poi un capitolo di spesa di 62 mila euro per mezzi di controllo del traffico, mi chiedo se si tratti di mezzi come street control o simili, che possano andare a colpire ulteriormente la popolazione in questo senso?”.

Pari perplessità, relative al posizionamento di due nuovi autovelox sull’Aurelia, è stata espressa da Daniele Ventimiglia della Lega: “Quando abbiamo discusso in quest’aula dell’autovelox sull’Aurelia Bis la maggioranza ha accusato la Provincia definendola come un’operazione per fare cassa – ha detto – Quindi ora, con uguale ragionamento, fate voi lo stesso con i due nuovi autovelox?”. “Io credo che la sicurezza stradale non abbia prezzo” ha risposto Massimo Rossano. “Un conto è una strada a scorrimento veloce senza attraversamenti, come l’Aurelia Bis dove il limite di 70 Km/h non lo ritengo adeguato rispetto agli 80 o 90, ed un altro è uno dove c’è il limite dei 50 Km/h” ha aggiunto Mario Robaldo. “No autovelox per fare cassa ma impianto semaforico con rilevatore velocità funzionante – è intervenuto Simone Baggioli di Forza Italia - Se superi i 50 orari scatta il rosso e, se si passa, scatta la multa”. “Intervengo per sostenere la necessità di dare maggior sicurezza ai cittadini e di posizionare queste postazioni regolamentari” ha detto per la maggioranza Giorgio Trucco. E’ stata poi la volta di Marco Viale che ha riportato la discussione sulla pratica. “Volevo solo precisare che nei costi di piazza Eroi Sanremesi c’è anche la riqualificazione generale della piazza con piante, giardini e fontane – ha detto – sottolineo infine i risultati importanti ottenuti dal casinò”.

Il sindaco Alberto Biancheri ha poi ringraziato gli uffici per il lavoro svolto, ricordando come siano impegnati in numerose progettazioni per lavori pubblici. “Sul tema della sicurezza stradale – ha detto il Primo Cittadino – ricordo come anni fa era stata fatta una promessa, dopo un incidente mortale avvenuto proprio in quel tratto, per trovare sistemi su come aumentare la sicurezza. Ci sono persone che vanno troppo veloci e quindi bisogna monitorare le strade, non per fare cassa ma per fare sicurezza”.

E’ poi intervenuto l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, che ha ricordato i numerosi progetti che cambieranno il volto della città. “Non ci sono mai stati a Sanremo cosi tanti cantieri come quelli che ci sono adesso e che proseguiranno nei prossimi mesi – ha detto - Alcuni di questi lavori sono volti alla messa in sicurezza. A Pian di Poma impieghiamo poi molti fondi per la cittadella dello sport. Sanremo è infatti una palestra a cielo aperto, vogliamo quindi che possa avere nuovamente manifestazioni importanti con attrezzature ed impianti che ci consentano di rendere quell’area funzionale. Altri interventi riguardano la città vecchia, il verde, le zone collinari, e le scuole dell’infanzia come la Goretti, quella di Borgo Tinasso e la nuova struttura che andrà a coprire le liste di attesa. Ricordo infine l’impegno per la sede della Polizia Municipali e per l’Aurelia Bis che è un elemento turistico e di sviluppo fondamentale”.

Approvate anche le seguenti pratiche che hanno riguardato l’Amaie. La prima relativa all’alienazione di terreni comunali in zona San Pietro / Valle Armea. La seconda con un conferimento in beni immobili per un aumento di capitale sociale.