Tra racconti, laboratori e ricette: il mese di luglio all'Approdo, l’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio a Imperia Oneglia

E' stata una prima parte del mese ricca di incontri e focus sulle eccellenze del territorio per l’Approdo, il progetto di animazione dell’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio inaugurato a giugno sul Molo lungo di Oneglia ad Imperia.

Un territorio da raccontare non solo tra la tavola e i suoi sapori, ma con la suggestione della narrazione. L’Approdo ha ospitato infatti il documentario di Simone Caridi e Diego Rossi “Voci dall’entroterra”, una narrazione dell'estremo ponente ligure che ha coinvolto un numeroso pubblico composto in larga parte di turisti. Il film indaga la cultura contadina che nel tempo è andata perdendosi sempre più, un mondo di radici antiche profondamente rivoluzionato dai cambiamenti degli ultimi 50 anni. Grazie alle interviste raccolte dal documentario, tra chi ha vissuto le valli e ancora le vive, “Voci dall’entroterra” si è proposto come suggestivo racconto della ricchezza e fragilità di questo angolo di Liguria suscitando la voglia di confronto sulla storia e l’evoluzione del territorio, per raccontare il quale le aziende di CNA hanno predisposto un assaggio di alcune specialità delle vallate coinvolte nel film, preparate con cura e dedizione e offerte in accompagnamento alla proiezione.

Anche i bambini sono stati protagonisti all’Approdo grazie a un laboratorio pensato ad hoc per loro da Confcoooperative Imperia insieme al Centro educazione ambientale Costabalenae Centro di formazione G.B.Pastore. “Un mare di sorprese” ha coinvolto gli attentissimi protagonisti in attività di gioco con la guida di una biologa marina, in una divertente mattinata per scoprire, imparare e riconoscere e rispettare gli abitanti del mare e il complesso ecosistema marino che li ospita.

Un gustoso assaggio ha chiuso la prima metà del mese di luglio all’Approdo, con il brandacujun preparato dall’Ittiturismo Patrizia di Sanremo. L’evento, a cura di Legacoop Liguria, ha registrato l’interesse di diversi turisti catturandone l’attenzione grazie al racconto dell’attività di pesca tra aneddoti e curiosità. Non è mancata la ricetta speciale, raccontata con genuinità e simpatia dai protagonisti: una branda preparato in maniera non convenzionale, dagli ingredienti poveri e semplici, ma ricchi di gusto.

Gli eventi e attività estive dell’Approdo hanno l’obiettivo di avviare un polo agroalimentare, del mare e del turismo sostenibile e rigenerativo di riferimento grazie al FLAG / GAC “il Mare delle Alpi” promosso dalla Camera di commercio Riviere di Liguria in collaborazione con le Associazioni di categoria del territorio. Il programma è a cura di CIA Imperia, CNA Imperia, Coldiretti Imperia, Confartigianato Imperia, Confcommercio Imperia, Confcooperative Imperia, Legacoop Liguria e prevede una proposta di rilancio della centralità della pesca, dell’agricoltura e delle comunità locali dell’imperiese.

Il calendario di appuntamenti all’Approdo proseguirà per tutto il mese di luglio, tra incontri culturali, assaggi e showcooking e una mostra fotografica. Informazioni al numero 337104 3629 e sulla pagina Facebook L’Approdo. Tutti gli eventi sono ad accesso libero e gratuito.