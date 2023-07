Al Casinò di Sanremo il convegno “Strategie di mitigazione del rischio da eventi naturali”

Il Comune di Sanremo, insieme all’Università di Genova e a Regione Liguria, ha organizzato un evento dal titolo “Strategie di mitigazione del rischio da eventi naturali: l’esperienza partecipata nel Comune di Sanremo” che si terrà al Teatro del Casino della Città giovedì 20 luglio, dalle 9.30 alle 12.30.

Il convegno, a conclusione di un lungo lavoro svolto dai soggetti organizzatori, è finalizzato a divulgare i risultati raggiunti, grazie agli interventi di relatori qualificati, e a stimolare il dialogo con un momento “partecipato” nella seconda parte della mattinata.

Tale evento è in linea con le indicazioni del Codice della Protezione Civile - D.lgs. n. 1/2018, che prevede, tra le attività di prevenzione in capo ai Comuni, anche la promozione della formazione e dell’aggiornamento continuo degli addetti, dei professionisti e di tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati a svolgere funzioni di protezione civile.

Ha ottenuto il patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Imperia, dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia e dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria.

Questi i relatori con gli argomenti trattati:

Le politiche di mitigazione del rischio sismico sul territorio ligure - Geol. Daniele Bottero (Regione Liguria)

La modellistica idrologica come supporto alle azioni di Protezione Civile nel monitoraggio degli eventi meteo-idrologici: l'esperienza del Comune di Sanremo nell'utilizzo sperimentale del modello "Piccoli Bacini" - Ing. Federica Martina, Ph. D. (ARPAL) e Ing. Fabio Ravera (Libero Professionista - Comune di Sanremo)

Dallo sviluppo del piano di emergenza sismico alla valutazione della condizione limite di salvaguardia dell’insediamento urbano: lo studio pilota sul Comune di Sanremo - Prof. Serena Cattari (Università degli Studi di Genova) - Ing. Tommaso Buschiazzo (Libero Professionista - Comune di Sanremo)

Verso sistemi urbani più resilienti in ottica multirischio - Prof. Serena Cattari e PhD Silvia De Angeli (Università degli Studi di Genova)

Momento partecipato: La sinergia degli stakeholders per pianificare la resilienza urbana in ottica multirischio - Proff. Francesca Pirlone e Ilenia Spadaro ed Equipe di Tecnica e Pianificazione Urbanistica (Università degli Studi di Genova).