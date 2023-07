Bordighera: parcheggi a pagamento alla Spianata del Capo, il sindaco "Per i residenti sono raddoppiati"

Il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, interviene in relazione alle molte proteste sulla nuova regolamentazione dei parcheggi sulla Spianata del Capo.

“Il numero complessivo di posti auto intorno al centro storico di Bordighera è di circa 350 stalli – evidenzia il primo cittadino - di cui 62 da tempo riservati ai residenti del paese alto. Purtroppo accadeva spesso che fossero occupati da veicoli che non ne avevano titolo. Con l’istituzione nel 2022 della Ztl in via Circonvallazione, abbiamo voluto porre un rimedio a questa spiacevole situazione e gli spazi sono stati resi effettivamente disponibili per i soli residenti anche con verifiche e controlli. Oggi, con l’introduzione dell’area gialla di via Garnier e di ulteriori stalli riservati sulla Spianata, il numero dei parcheggi per i soli residenti è raddoppiato rispetto al passato”.

“L’area regolata con disco orario a 6 ore (tra le 8 e le 20) sul resto del piazzale consentirà la corretta rotazione – prosegue Ingenito - e l’obbiettivo è quello di eliminare la sosta di lunga durata tipica del periodo estivo. Anche i residenti ne potranno ovviamente usufruire e, ad esempio, sarà possibile parcheggiare gratuitamente la propria auto dalle 14, al pomeriggio, fino alle 8 della mattina dopo. D’altra parte è opportuno ricordare che il centro storico di Borghetto di San Nicolò, come quello di Sasso, non hanno aree di sosta riservate ai residenti; tanto meno il centro città, dove il parcheggio è altrettanto problematico durante il periodo estivo”.

“L’Amministrazione è oggi impegnata nella ricerca di finanziamenti e imprenditori interessati – termina - a realizzare nuovi parcheggi in tutte le aree cittadine. In particolare sono oggetto di valutazione i parcheggi interrati della ‘piccola velocità’, di piazza Garibaldi e della stessa Spianata del Capo”.