Sanremo: scomparsa di Antonio Gullo, i ringraziamenti della famiglia per la vicinanza di tutti

“Commossi e riconoscenti, porgiamo il nostro sincero e sentito ringraziamento per la grande partecipazione al lutto che ci ha colpiti”.

Sono le parole dei familiari di Antonio Gullo, il netturbino morto la settimana scorsa a seguito dell’incidente stradale avvenuto in via Martiri a Sanremo. “In questi giorni per noi molto dolorosi – proseguono - abbiamo infatti ricevuto tantissime testimonianze di affetto per il nostro Antonio (Tonino), che ci hanno aiutato ad affrontare lo sconforto e il senso di vuoto per la sua improvvisa e prematura scomparsa, in circostanze davvero tragiche e assurde”.

“Dall’azienda per la quale lavorava (Amaie Energia) – terminano - ai suoi colleghi, passando per sindacati di categoria, amministratori pubblici, amici e conoscenti, la sua morte ha suscitato un ampio e profondo cordoglio che ci ha commosso. Ringraziamo davvero tutti, per le parole e gli abbracci ricevuti”.