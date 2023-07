Rinforzati controlli alla stazione internazionale di Ventimiglia: due arresti della Polizia Ferroviaria

In occasione dell’aumento dei flussi dei viaggiatori per la stagione estiva, la Polfer di Ventimiglia ha incrementato i servizi di vigilanza nella stazione di confine e anche sui convogli ferroviari provenienti dalla Francia e dall’Italia.

A cadere nella rete dei controlli sono stati, la scorsa settimana e in due diverse occasioni, due cittadini tunisini di 36 e 43 anni, entrambi ricercati per condanne definitive. Il primo è stato fermato appena sceso da un treno proveniente da Nizza. Dopo gli accertamenti dei poliziotti sulla sua esatta identità personale, è emersa a suo carico una condanna a 7 anni e 3 mesi di reclusione, frutto di pene concorrenti emesse dai Tribunali di Cagliari e di Tempio Pausania per reati legati alle sostanze stupefacenti e alla commissione di alcune rapine commesse in Sardegna.

Il secondo è stato controllato sul primo marciapiede della stazione e, nonostante abbia fornito un nome falso agli agenti, dopo l’esecuzione dei rilievi fotodattiloscopici, è emerso nei suoi riguardi un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Perugia con condanna a 5 anni e 5 mesi di reclusione, scaturita anche per lui da un cumulo di pene per diversi reati contro il patrimonio. Entrambi sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Sanremo, dove dovranno scontare la pena.