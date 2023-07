Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 16 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 16 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

10.00-23.00. ‘Di là dal paesaggio’: mostra di due giovani artisti italiani Luca Boffi (Alberonero) e Jacopo Valenti curata da Vittorio Parisi. sale ‘Magazzino di Levante’ del Forte di Santa Tecla, fino al 30 luglio (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)

12.00-17.00. Arrivo a Sanremo dei partecipanti alla 4ª edizione Hard Alp Tour ‘Pavia-Sanremo’ in Corso Salvo d’Acquisto ritiro attestato partecipazione (più info)



13.00-19.00. ‘PicNic’: festa in spiaggia con un evento che trasforma il pranzo in musica e spettacolo per tutto il pomeriggio di tutte le domeniche. Beach Party dalle h 16. Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, info ‎+39 324 804 7852 (più info)



15.30. Per la Festa della Madonna del Carmelo, 21° incontro a Monte Bignone organizzato dall’EkoClub International, dall’Associazione Volontari Sanremo A.I.B. San Bartolomeo e dal gruppo ‘I Love Monte Bignone’. Chiesetta di Monte Bignone

17.00-22.00. Esposizione opera di Ernesto Gay ispirata dal romanzo di Italo Calvino ‘Il Castello dei Destini incrociati’ premiata alla Biennale di Venezia 2023 da Vittorio Sgarbi. Galleria d’arte ‘Bonbonniere’, Corso Inglesi, ingresso libero

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con The Cu3e: Davide Rock (voce e chitarra), Davide Frattarola (percussioni). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.00. Fiesta Latina con Salsa Bachata, Kizomba, Reggaeton, Merengue, Cha Cha Cha (ingresso + drink 10 euro). Bahama Star, via Armea 91, info e prenotazioni 328 3390866 (ogni domenica d’estate)



21.00. Per la ‘Sanremo Summer Symphony 2023’, concerto della Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Matteo Beltrami.dal titolo ‘La voce umana’ (La voix humaine), tragedia lirica in un atto. Con il soprano Diana Lamar (Musica di Francis Poulenc. Libretto di Jean Cocteau. Teatro dell’Opera del Casinò (programma e biglietti a questo link)

IMPERIA

8.00-19.00. Mercatino Borgo Marina sulla Passeggiata Aicardi, fino al 16 luglio

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

21.00. Musica sotto le gru In the mix: Ballando con Testini. A cura del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi. Banchina Aicardi, ingresso libero

VENTIMIGLIA

17.00-21.00. ‘Ventimiglia Street Basket’: Torneo di pallacanestro 3vs3 a cura della A.S.D. Ventimiglia Basket. Porto Cala del Forte

21.00-23.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

21.00-23.00. ‘Estate al Museo’: Apertura serale Al Brillar di Stelle: visite guidate a tema e a ‘lume di candela’ alle 21.15. Museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell’Annunziata (tutti le domeniche sino al 31 agosto)

21.00. Conferenza di presentazione dell’Agosto Medievale e del Palio Marinaro edizione 2023. Forte Annunziata

VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



9.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Stretching alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre



18.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



19.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Qi Gong al Chiosco della Musica Evita Peron, fino al 3 settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre

21.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Balli caraibici. Chiosco della Musica Evita Peron, fino al 3 settembre

21.30.’ Il Viaggio Tour 2023: concerto della pianista bordigotta Veronica Rudian a favore degli alluvionati della città di Faenza. Rotonda di S. Ampelio, ingresso gratuito .

OSPEDALETTI

21.30. ‘Stelle sul Mare 2023’, ‘Le Meraviglie del Cielo Estivo’: osservazione del cielo a cura dell’Associazione Stellaria. Piazzale al Mare

TAGGIA



8.00-19.00. Mercatino di antiquariato collezionismo e curiosità a cura dell’associazione ‘Arte & party’. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)

16.00- 23.00. ‘Botteghe Artigiane - L'arte è un gioco da Ragazzi’: fiera promozionale a cura della Confartigianato Imperia. Vie del Centro di Arma

18.00-24.00. In diretta da Piazza Tiziano Chierotti musica a cura di Radio 88 Sanremo

21.15. ‘La piazza si fa cinema’: proiezione film ‘Figli’ di Giuseppe Bonito con Valerio Mastandrea (2020). Via Lido sul Lungomare di Arma

21.30. ‘Retroscena’: spettacolo di repertorio musicale vario condotto da un trio di musicisti: Daniela Quaglia (voce), Pinny Gaggero (pianoforte), Marco Abbadessa (chitarre e percussioni). Attraverso il racconto di aneddoti, curiosità, retroscena gustosi lo spettatore è accompagnato nell'ascolto di musiche tratte dal repertorio operistico e cinematografico, dal musical, dalla canzone d'autore italiana ed internazionale. Anfiteatro del Castello a Taggia

SAN LORENZO AL MARE

8.00. Fiera di San Lorenzo

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

RIVA LIGURE

21.15. Per BimBumBam, Cinema all’aperto con proiezione film ‘Troppo cattivi’. Piazza Ughetto

DIANO MARINA



​11.00-21.00. Solennità del Carmine: S. Messa solenne presieduta da Mons. Guglielmo Borghetti (Chiesa Parrocchiale, h 11) + alle 18 alla Chiesa Parrocchiale, Liturgia dei Vespri e processione con l’Effigie della Madonna del Carmelo + alle 21 al porto, S. Messa e omaggio floreale all’Ass. Diano Sub alla Stella Maris

19.00. ‘Arcadia in Festa’: sagra enogastronomica a cura dell'Associazione Arcadia. Villa Scarsella

SAN BARTOLOMEO AL MARE



12.00. Street food in piazza



21.30. Aspettando il ‘Rovere d’Oro’, concerto in ricordo di Rita Romani Arimondo. Sagrato del Santuario di NS della Rovere

ENTROTERRA

APRICALE

10.00. Mercatino artigianale. Alle 18, intrattenimento musicale alla fisarmonica di Francesco Lapenna con ballerine Occitane. piazza Vittorio Emanuele (ogni terza domenica del mese)



BADALUCCO



9.00. Escursione naturalistica guidata ‘Anello Val Carpasina’ a cura di Associazione ‘Cugini dei Sentieri’

BAJARDO



9.00. Camminata sui sentieri del Bosco di Grou con la guida ambientale Antonella Piccone. Partenza dalla Chiesa di San Rocco (prenotazione obbligatoria al 391 104 26 08)

10.00. Sagra dei Crustoli lungo le vie del borgo

BOSCOMARE

9.00. Festa Patronale

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante’ in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

CIPRESSA



9.30. Torneo di scacchi semilampo ‘La Torre scende in piazza’. Piazza Mazzini

CIVEZZA

21.00. Concerto di chitarra classica con M. Laura

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

DOLCEACQUA



10.00-23.00. ‘Antologica Polaroid’: mostra fotografica di Franco Tavaroli. Pinacoteca Morscio, fino al 30 luglio (giovedì e venerdì h 15.30/19:30, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/23)

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)

15.30-18.00. Ultimo giorno della mostra ‘Yesterday will never end’ dell’artista Lorenza Sannai. DAC, Dolceacqua Arte Contemporanea, Strada Vicinale dell`Abelio



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



LUCINASCO



10.00-18.00. Per tutto il periodo estivo, visite guidate al complesso museale della Parrocchia di Lucinasco (h10/12-16/18)



MOLINI DI TRIORA

8.30. Festa della Lavanda: passeggiata intorno a Drego (Andagna) + visita alla lavanda dell’Azienda Cugge + estrazione olio essenziale con alambicco a Molini di Triora. A cura della guida GAE Angela Rossignoli. Ritrovo ad Andagna (fontana all’ingresso del paese). Info su WA 338 4536788

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA



10.00. ‘Triora Bimbi’: giornata interamente dedicata ai bambini di tutte le età! Stupore e divertimento assicurati dai gonfiabili ad acqua di Kenzo e dall’animazione dell’Associazione ‘Capriole sulle nuvole’

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VILLA FARALDI



18.00-22.00. Ultimo giorno della mostra dell’artista norvegese Mattias Härenstam al Centro Culturale Fritz Røed

FRANCIA

JUAN LES PINS

20.30 & 22.00. 62° Jazz à Juan 2023: concerto di Sixun (h 20.30) + Thomas Dutronc Officiel & Stochelo Rosenberg & Rocky Gresset Trio feat. Thomas Bramerie (h 22). Pinède Gould (più info)

MONACO



9.30-18.00. 3° Monaco International Meeting: raduno delle Fiat 500 storiche di tutto il mondo. Port Hercule, Quai Albert I (più info)

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)

18.00. 18° Festival Internazionale di Organo di Monaco: ‘Ave Maris Stella’ con Jeanne Bernier, soprano. Gabriel Marghieri, organo.. Cattedrale di Monaco



20.00. Per ‘Monte-Carlo Summer Festival 2023’, concerto di Seal. Sporting Club, Salle des Étoiles (più info)



20.00. Pat Metheny in concerto al Grimaldi Forum (più info)



21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo: Omaggio a Serge Rachmaninoff - Kazuki Yamada, direzione, Daniil Trifonov, pianoforte. In programma: Sergueï Rachmaninoff e Johannes Brahms. Corte d'Onore del Palazzo dei Principi (più info)



NICE



21.00. Nice Classic Live 2023: Récital pianistico con Vanessa Wagner, Glass night de Philip GLASS. Sagrato del Monastero di Cimiez (più info)





