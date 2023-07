Ventimiglia: formazione per i frontalieri, cerimonia di consegna con i diplomi per il corso di francese

Oggi, presso la sede dell’Associazione FAI (Frontalieri Autonomi Intemeli) di Ventimiglia, cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione ai corsi di lingua francese per frontalieri. Una opportunità formativa finanziata da Regione Liguria e organizzata dal FAI.

Alla cerimonia erano presenti l’assessore regionale ai rapporti con i lavoratori frontalieri Marco Scajola, il presidente del FAI Roberto Parodi, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro. “Con una media di 150 partecipanti all’anno - sottolinea l’assessore Marco Scajola - il corso vuole far fronte alla richiesta di perfezionamento linguistico necessario ai nostri lavoratori frontalieri che quotidianamente esportano sul territorio francese e nel Principato di Monaco competenze qualificate che necessitano di adeguati strumenti di comunicazione per acquisire ulteriore know how e garantire loro la necessaria sicurezza sul lavoro"."Pertanto, Regione Liguria si è impegnata a fornire gratuitamente e senza limiti d’accesso un percorso di formazione che, con la cerimonia di oggi, attesta ufficialmente gli obiettivi raggiunti. I lavoratori frontalieri rappresentano una realtà molto importante per la nostra Regione - prosegue Scajola - grazie ai fondi stanziati e alla collaborazione avviata con il FAI, al quale va il mio plauso, siamo ancora una volta vicini ai nostri concittadini che lavorano oltre frontiera e ai quali vogliamo continuare a dare il nostro massimo sostegno”.“Consegnati questa mattina a Imperia, nella sede della associazione FAI, i diplomi del corso di lingua francese organizzato dal FAI e finanziato da Regione Liguria. Tra le autorità presenti, l'assessore con delega ai Rapporti con i lavoratori frontalieri Marco Scajola, in rappresentanza di Regione Liguria e convinto sostenitore di questa iniziativa che, negli ultimi anni, ha formato circa 500 lavoratori frontalieri. Il corso – spiega il Presidente dell’Associazione FAI e consigliere comunale Roberto Parodi –, gratuito e senza limiti di accesso, si rivolge, tra l’altro, a chi si avvia a lavorare in Francia e nel Principato di Monaco e necessita di un approfondimento linguistico. Per l’anno 2024 sono stati già garantiti 3 corsi settimanali. La mancanza nelle scuole della lingua francese tra le materie di studio penalizza una città di frontiera dove la principale fonte di lavoro si trova in Francia e nel Principato di Monaco. Questo corso sopperisce a questa carenza ed è d’aiuto per acquisire ulteriore know how”.I corsi di lingua francese, gratuiti e a libero accesso, sono realizzati al fine di migliorare le competenze linguistiche sia per chi lavora in Francia e nel Principato di Monaco, sia per formare giovani che possono aspirare ad un lavoro oltre frontiera.Il ha una durata di 5 mesi per 6 ore settimanali. Alla conclusione viene rilasciato un attestato di partecipazione con la possibilità di sostenere successivamente l’esame finalizzato al conseguimento del diploma Delf (diploma di studi di lingua francese).