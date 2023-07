“Scordato” di e con Rocco Papaleo sul grande schermo a Bordighera

“Scordato” di e con Rocco Papaleo verrà proiettato sul grande schermo martedì 18 e mercoledì 19 luglio alle 18.30 e alle 21 al Cinema Olimpia di Bordighera.

Rispetto alle commedie cui l’attore ci ha abituati, "Scordato" costituisce una novità, in cui l’autore dà voce al suo malessere per aver perso l’energia e l’entusiasmo che gli erano appartenuti in gioventù. Grazie ad un forte mal di schiena trova, forse, la strada per sbloccare un nodo che gli impediva di ritrovare se stesso. Il viaggio che decide di intraprendere lo aiuterà ad accordarsi nuovamente con il proprio sé.

Commedia malinconica con tratti divertenti ed altri più riflessivi, certamente un film di qualità, da non perdere (ed eventualmente da rivedere, per scoprire simboli e messaggi più nascosti). Un'opera intimista, matura e malinconica sui legami familiari e la necessità di perdonare e di perdonarsi.