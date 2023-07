La presentatrice Ilaria Salerno vola alle finali regionali di Miss Italia (FOTO)

No, per vincere non basta sfoggiare il miglior sorriso e mettersi in posa.

No, Miss Italia non è un semplice concorso di bellezza fine a sé stesso.

Sì, dietro ad uno degli eventi più longevi d’Italia c’è molto di più: c’è il sogno di sbarcare nel mondo dello spettacolo e di poter diventare un punto di riferimento.

Chi ha l'opportunità di assistere ad un concorso nota che dietro alla bellezza c'è molto altro. C'è la capacità di saper comunicare empatia e suscitare interesse. C'è la capacità di stare in mezzo alla gente e di sentirsi a proprio agio. C'è la capacità di essere autentiche nei movimenti e nelle intenzioni.

Miss Italia è sempre stato questo: un trampolino di lancio per aspiranti presentatrici, conduttrici, attrici e tutte le figure dello show-business. Per farlo, però, occorre essere pronte. Occorre superare le proprie paure e le proprie ansie generate dalla tensione e dalla pressione delle aspettative. Occorre lavorare su sé stesse e saper esprimere al meglio il proprio talento con eleganza e carisma. Si parte da qui e si prosegue lungo un percorso nel quale occorre anche accettare il fallimento come molla per andare ancora più in alto.

La tappa di ieri sera di Miss Italia all’Hotel Alassio Rosa di AllegroItalia ad Alassio ha significato tutto questo per le ventidue ragazze che si sono contese il titolo di Miss AlegroItalia Alassio Rosa e le altre cinque fasce, che per sei di loro ha significato accedere alle Finali Regionali della Liguria.

La giuria composta da ospiti del mondo della moda, del cinema, della stampa e degli sponsor ha eletto quale regina della serata la sanremese presentatrice Ilaria Salerno, seguitissima sui social con oltre 175.000 follower. Secondo posto per la genovese Alice Speciale, terzo per la savonese Beatrice Dessì. Quarta classificata la genovese Maria Sole Podestà, quinto posto per la savonese Arianna Murialdo. Sesto posto per la genovese Camilla Crosa.